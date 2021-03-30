В Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом, отметив, что кабинет министров делает это таким образом, чтобы не вызвать товарных перекосов для производителей и ритейла.

«Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке - и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров», – сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько еще придется замораживать цены и обращают ли в Кремле внимание на другие категории продуктов.

Он вновь отметил, что «это сложный и филигранный процесс», и упомянул, что мониторинг ситуации в этой сфере также выполняет правительство. «Но повторю, что, конечно, это находится - как одно из поручений президента - под контролем администрации», – добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Ранее кабмин продлил соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России: для сахара они продлеваются до 1 июня, для масла – до 1 октября.

В декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года.