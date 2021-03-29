Тела жертв COVID в Бразилии собрались перевозить школьными автобусами

Власти бразильского мегаполиса Сан-Паулу намерены удвоить число транспортных средств для перевозки тел умерших из-за вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), в том числе за счет школьных автобусов, сообщил телеканал CNN Brazil.

«Мне известно об участии владельцев порядка 130 автобусов в совещании [по данному вопросу]. Им придется снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела. А потом они должны будут вернуться в школы? Вот чего опасаются работники, и я понимаю, почему они не соглашаются», – приводит ТАСС слова председателя профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу.

По информации телеканала, накануне из-за роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом префектура 12-миллионного мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг, с тем чтобы увеличить число автомобилей для перевозки тел умерших.

К вечеру воскресенья в крупнейшем городе Бразилии было зарегистрировано свыше 725 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, более 21 тыс. человек умерли. В профильных отделениях местных больниц заняты 80% коек, в блоках интенсивной терапии – до 95% коек.

В прошлую среду президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины «Спутник V».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД