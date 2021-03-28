В Госдуме напомнили Госдепу о негуманном отношении к Буту и Ярошенко

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал призыв американского Госдепа оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, заявив, что США не реагируют на призывы о гуманном отношении к россиянам Виктору Буту и Константину Ярошенко, находящимся в американской тюрьме.

По его словам, любому заключенному необходимо оказывать своевременную медицинскую помощь, «будь то Навальный или кто-либо еще», передает ТАСС

«При этом на призывы о гуманном отношении к Виктору Буту, которого как в Средневековье заковывают в кандалы, или к Константину Ярошенко, которому без достаточного обезболивания сделали операцию, в США почему-то не реагируют. Хотя Россия в данном случае просит за граждан своей страны, а не чужой», – отметил Неверов.

Госдепартамент США в пятницу призвал обеспечить предоставление медицинской помощи отбывающему тюремное заключение Навальному.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. При этом в пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное. Кроме того, Навальный рассказал о своем здоровье владимирским правозащитникам, которые посетили колонию. Осужденный пожаловался на боль в ноге. Он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенак» для снятия болевого синдрома. Правозащитники отметили, что проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Навального официально зафиксирована.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.