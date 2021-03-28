В Ереване понадеялись на длительное пребывание российских миротворцев в Карабахе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Нагоном Карабахе как можно дольше, поскольку их присутствие означает стабильность и безопасность.

По его словам, задача Еревана – попытаться сделать максимум возможного, чтобы миротворцы оставались в Карабахе дольше, передает РИА «Новости».

«Существуют предпосылки, которые позволяют предполагать..., что это (присутствие миротворцев – прим. ВЗГЛЯД) будет более долгосрочным», – сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

Он отметил, что такими предпосылками являются создаваемая в Карабахе инфраструктура и глобальные процессы.

«Мы пытаемся понять, как будем решать наши долгосрочные задачи. Одно из основных предусловий для решения долгосрочных задач – чтобы в Арцахе (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) продолжали оставаться миротворцы. Это для нас очень важно», – отметил Григорян.

По его мнению, это нужно, чтобы «стабилизировать среду безопасности». «Присутствие миротворцев означает определенную стабильность... Это лучший вариант, если миротворцы помогают обеспечивать там безопасность, то мы должны работать в этом направлении», – отметил секретарь Совбеза.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет делать Армения, если миротворцы покинут Карабах, Григорян заявил, что в этом случае, «нужно будет думать о других решениях».

10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.