Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа» Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина» Дочери Путина привились от коронавируса отечественной вакциной 26 марта 2021, 13:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Дочери президента Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент России заявлял, что его дочь стала добровольцем и сделала прививку от коронавируса. «Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, привились ли от коронавируса близкие президента, прежде всего, его дочери. «Разумеется», – добавил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, была ли вакцина, которой привились дочери президента, отечественной. По словам Пескова, Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. «Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», – рассказал Песков, отвечая на вопрос, как чувствует себя президент после прививки. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. На этой неделе Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Накануне Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо.

Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино 25 марта 2021, 17:40

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают». Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино. «По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Путин о моде современного кинематографа на "оголтелых нквдшников" pic.twitter.com/ecyXkv7Ty0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021 Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении. Путин привился от коронавируса 23 марта 2021, 21:04

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. «У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате. «Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог. Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства. Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты 24 марта 2021, 12:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Согласно одному из новых положений Конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока, передает ТАСС. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году. Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин 24 марта 2021, 12:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия 23 марта 2021, 21:32

Фото: Басманный суд/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. «Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сказано в указе, передает РИА «Новости». Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей. В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по его делу были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»). Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия. Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса 25 марта 2021, 13:14

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии 25 марта 2021, 20:05

Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии, им стал Евгений Лукьянов, следует из приказа главы российского государства. «Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в приказе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 19 марта президент Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. В СМИ сообщали, что место посла займет Евгений Лукьянов. До этого он последние четыре года занимал должность посла в Латвии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла России в Минске Дмитрия Мезенцева. Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам 26 марта 2021, 09:48

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от взыскания в рамках исполнительных производств средств, составляющих минимальный доход граждан. Такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций. «Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, Путин указал, что власти рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. «Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует», – говорится в поручении. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года. Путин указал на важность контроля экологических проектов 23 марта 2021, 15:07 Текст: Алина Назарова

Государство направит значительные средства на реализацию экологических проектов, поэтому очень важен контроль за их использованием, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Руководитель контрольного ведомства сообщил, что проводится большое количество проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих проектов. «Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы», – ответил на это глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. Кудрин, в частности, рассказал об итогах проведения Счетной палатой оценки федерального проекта оздоровления Волги и реабилитации водоемов. По его словам, в контрольном ведомстве обратили внимание, что в этой программе участвуют только 16 субъектов Федерации из 38, имеющих отношение к бассейну Волги, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов «только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удается восстановить полностью достаточно нужные источники». Кудрин проинформировал также о проверке более 1,8 тыс. очистных сооружений. Путин поинтересовался, достаточна ли реакция на проверки Счетной палаты, на что ее руководитель ответил утвердительно. «Сейчас правительство реагирует достаточно активно, даже ввели в регламент более внимательное отношение к нашим проверкам. В этом смысле мы не можем пожаловаться, что внимания мало. Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», – сказал Кудрин. Ранее он заявил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей. Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу 25 марта 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры. Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами 24 марта 2021, 12:42 Текст: Алина Назарова

Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи. «Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати. Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике». «То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт. Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани. «Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Ситуацию с детскими театрами в разговоре с Путиным сравнили с сусликом из фильма «ДМБ» 25 марта 2021, 21:11 Текст: Вера Басилая

Худрук Детского музыкального театра юного зрителя в Москве Александр Федоров обрисовал Владимиру Путину проблему с детскими театрами мемом про суслика из фильма ДМБ. Президент России Владимир Путин лично приехал в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел зал актерского мастерства, фотоэкспозицию проекта реконструкции, а также залы хореографии и хорового пения. Президента встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев. «Есть одна такая самая главная проблема – не наша, а театров, где играют дети. Знаете, есть такой фильм «ДМБ». И там есть такой замечательный момент, когда сидит прапорщик-переросток, а рядом с ним солдат. И он говорит: «Слышь, солдат, смотри – поле. Видишь суслика?» Тот говорит – нет. «А он там есть». Вот такая же ситуация и с театрами, где играют дети, – они есть, и их нет», – пояснил Федоров, передает РИА «Новости». По словам худрука, театры, где играют дети, есть по всей стране, их сотни: существуют театральные кружки в школах, при домах культуры, предприятиях, однако у этого движения сейчас нет единого центра и финансовой поддержки, эта деятельность никак не формализована. «Идея в том, чтобы формализовать вот это движение театров юного актера? Надо подумать... Давайте мы обсудим», – предложил в ответ Путин. Во время осмотра учебной зоны Федоров показал фотографии юных артистов труппы. Он упомянул, что одним из первых учеников театра был Николай Басков, который пришел сюда в 10 лет и ушел, когда ему исполнилось 16. Ранее в четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей. Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.

Путин и Токаев обсудили применение «Спутника V» в Казахстане 23 марта 2021, 15:42 Текст: Алина Назарова

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля. «С учетом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств России и Казахстана обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, в ходе переговоров затрагивались вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в разговоре с российским лидером попросил обеспечить дополнительные поставки вакцины «Спутник V» в республику, передает ТАСС. Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Новгородский губернатор заявил Путину о продолжающемся миграционном приросте 24 марта 2021, 14:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту Владимиру Путину, что в регионе уже второй год наблюдается миграционный прирост, в том числе приехало много медиков. Путин провел встречу с главой Новгородской области в среду. «Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В прошлом году это плюс 60 человек, в этом году – 2 тысячи. По итогам 2020 года. Для нас это важно», – передает РИА «Новости» слова Никитина. Губернатор отметил, что люди приезжают в Новгородскую область из разных регионов. «Это север, это центральные регионы, это русское население, наши сограждане, соотечественники из стран ближнего зарубежья. Кстати, очень много медиков к нам приехало из южных стран, бывших в Союзе (Советских) Социалистических Республик», – сказал глава региона. Губернатор отметил, что Великий Новгород в своей группе четвертый в рейтинге благоустройства городов в стране. «По дорогам, благодаря вашей поддержке, мы на 193% выполнили план», – рассказал Никитин. Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении 25 марта 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Тематика Великой Отечественной войны и народного ополчения в 1941 году для кинематографа – нужная и важная, заявил президент России Владимир Путин. «Тема шикарная, нужная, и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать все, для того, чтобы вас поддержать», – заявил глава государства в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Инициатором идеи фильма о народном ополчении выступил сценарист, режиссер, гендиректор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников. Он сообщил президенту о начале создания картины о народном ополчении. Президент, обращаясь к участникам встречи, создателям идеи, отметил, что их картина о подольских курсантах изучается в училищах и школах. В январе в ходе посещения Музея Победы президент Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя».