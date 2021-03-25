В Приднестровье заявили о нарушении ВС Молдавии режима зоны безопасности

Молдавские военные грубо нарушили режим зоны безопасности, заявили в делегации непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), потребовав воздерживаться в дальнейшем от подобных нарушений.

«Обращаемся ко всем участникам миротворческой операции с заявлением о недопустимости грубого нарушения режима зоны безопасности воинскими формированиями молдавской стороны и иностранными военизированными подразделениями, не относящимися к миротворческим силам», – приводит РИА «Новости» заявление.

Как пояснили представители ПМР, инцидент произошел 22 марта. Без предварительного уведомления миротворцев через зону безопасности проследовала колонна военной техники одного из молдавских силовых ведомств. Колонна следовала на учебный центр в Бульбоаке, где проходят учения спецподразделений Молдавии, Румынии и США.

«Выступаем с настоятельным требованием воздерживаться в дальнейшем от подобных нарушений и не обострять искусственно ситуацию в Зоне безопасности. Любые мероприятия такого рода должны проходить в строгом соответствии с Соглашением 1992 года и решениями ОКК», – подчеркивается в заявлении приднестровской делегации.

В ОКК входят делегации России, Кишинева и Тирасполя. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Заседания проводятся еженедельно по четвергам в Бендерах.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Напомним, в ноябре Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Приднестровье давно нет опасности военных действий, потребовав вывести из региона оперативную группу российских войск, охраняющую склады с оружием, а также вывезти само оружие. В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию. В Кремле предположили, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе. Экс-президент Молдавии Игорь Додон пообещал не дать Санду «разморозить» конфликт в Приднестровье.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.

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