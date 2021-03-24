Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз частично сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, котрый заблокирова Суэцкий канал, удалось частично снять с мели, он находится у берега канала, сообщила компания-оператор канала Gulf Agency Company (GAC).

«Согласно информации от администрации Суэцкого канала, контейнеровоз частично снят с мели и сейчас находится у берега канала», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным компании, ожидается, что движение кораблей и грузов будет восстановлено после того, как судно будет отбуксировано на другую позицию.

По данным администрации канала, основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, из-за чего был потерян контроль над управлением.

Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, сказал газете ВЗГЛЯД, что «если контейнеровоз очень серьезно «расклинился», и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери».