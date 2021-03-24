Пригожин потребовал от ФБР удалить предложение награды за его поимку

Предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин направил письмо на имя директора ФБР США Кристофера Рэя, потребовав удалить с сайта ведомства предложение вознаграждения в размере 250 тыс. долларов за информацию, которая поможет арестовать бизнесмена.

«ФБР должно незамедлительно прекратить предлагать общественности денежную награду за мою (Евгения Пригожина) поимку и доставку в США, поскольку это нарушает несколько принципов прав человека согласно международному праву, а также нарушает Уголовный кодекс РФ, о чем я доложил российским правоохранительным органам», – говорится в письме, копия которого опубликована в сообщении компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».

В пресс-службе «Конкорда» также заявили, что объявление ФБР вознаграждения является «не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства».

По мнению юристов компании, в тексте объявления о розыске на русском языке ФБР «умышленно исказило суть предъявленного обвинения, заявив о совершении Евгением Викторовичем мошеннических действий против США», тогда как в обвинительном акте говорится об участии Пригожина в «сговоре с целью обмана США», которое, по информации пресс-службы «Конкорда», даже не предусмотрено уголовным законодательством США. Поэтому в обращении глава компании просит не только удалить предложение о награде, но и текст объявления о розыске на русском языке.

22 марта Пригожин обратился в Следственный комитет (СК) РФ в связи с объявлением ФБР его в розыск по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Предприниматель попросил СК возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, президента США Джо Байдена, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда.

В феврале ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. После этого адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин гостит у него в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов.