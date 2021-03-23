Огонь Паралимпиады решили зажечь на месте убийства 19 инвалидов

Церемонию зажжения огня Паралимпийских игр в Токио решили провести на территории учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара, где в 2016 году в результате резни погибли 19 человек.

«Прошло пять лет (с той трагедии), и мы хотим, чтобы тот инцидент не стирался из памяти, хотим создать гармоничное общество, в котором не будет предубеждений и дискриминации», – приводит ТАСС со ссылкой на агентство Киодо слова главы городского отдела по продвижению Олимпиады и Паралимпиады Нобуюки Хироты.

Он подчеркнул, что проведение церемонии в Сагамихаре станет символом стремления искоренить любые формы дискриминации, что совпадает с главным принципом паралимпийского движения.

Напомним, нападение на учреждение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В тот момент там находились 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате погибли 19 человек, более 20 получили ранения. Нападавший ранее проработал в этом учреждении почти три года и уволился из него за несколько месяцев до инцидента. Объясняя свои действия, Сатоси Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. Также сообщалось, что обвиняемый употреблял наркотики. В 2020 году мужчина был приговорен к смертной казни.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с пандемией летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа.

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