Музыку Чайковского предложили в качестве замены гимна России на Олимпиаде Олимпиаду в Токио решили провести без иностранных болельщиков 20 марта 2021, 14:11

Из-за ситуации с пандемией летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа, потраченные на покупку билетов средства будут возвращены. Такое решение в субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате. «Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», – цитирует ТАСС министра Тамае Марукаву, ответственного за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. «Мы намерены возместить иностранным болельщикам средства за покупку билетов. В этом мы также достигли сегодня понимания»,– добавила она. Во встрече также приняли участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) заявили, что они полностью уважают и принимают решение японской стороны провести Игры без зарубежных болельщиков, передает РИА «Новости». Ранее в субботу издание «Санкэй» со ссылкой на источники сообщило, что власти Японии рассчитывают, что общее число иностранцев на Олимпийских и Паралимпийских играх, включая зарубежных спортсменов, их тренеров, представителей иностранных СМИ и компаний-спонсоров, не превысит 90 тысяч человек. Незадолго до этого агентство Киодо распространило информацию о том, что официальный Токио также рассматривает возможность ограничения числа людей, сопровождающих лидеров иностранных государств и глав министерств на Олимпийских играх в Токио. Предполагается, что группа лиц, сопровождающих главу иностранного государства, будет состоять из 11 человек, а министра – из четырех человек. Ранее стало известно, что российские хоккеисты на ЧМ-2021 решили выступать под флагом ФХР или ОКР.

Немецкие СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена 19 марта 2021, 18:49

Возможные новые санкции США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», а скорее только усугубят отношения между Берлином и Вашингтоном, считают в редакции немецкой газеты Handelsblatt. Администрация Соединенных Штатов рассматривает введение новых санкций не только против российских судов, но и против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС. Как отмечают немецкие журналисты, ограничения США до сих пор не остановили строительство «Северного потока – 2», а только затянули его. Введение же новых санкций, считает издание, несет опасность, поскольку член совета акционеров компании Nord Stream 2 AG возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а наложение рестрикций против него «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства». Кроме того, пишет газета, санкции могут спровоцировать на действия специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания для защиты интересов участников «Северного потока – 2». Отмечается, что в этом случае фонд сам попадет под санкции США, а это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В конечном итоге все это рискует вылиться в большой политический скандал, который может поставить крест на планах президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство, подчеркивает газета. США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода. Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального 19 марта 2021, 17:41

Актриса Татьяна Васильева отреагировала на нецензурную брань соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова в адрес жителей Крыма. Она заявила, что что ей обидно за крымчан, как за себя. Ранее Милов в одном из своих видео заявил, что жители полуострова надоели ему. «Одна из причин, почему я перестал ездить в Крым, куда я ездил отдыхать в 90-х, это потому, что меня … (нецензурный аналог слова «достали») крымчане. (…) Ты приезжаешь отдохнуть, а они начинают рассказывать о том, как их достала Украина, украинская мова и крымские татары. И ты вот это слушаешь и говоришь: «Ребят, заткнитесь! Я не хочу слушать, какие у вас там проблемы с Украиной». Они обижались. Думали, что я их поддержу. А я приехал купаться сюда! Если вы будете так себя вести, то я в Турцию поеду», – приводит слова блогера «Мировое обозрение». На провокацию блогера ответила Васильева. «Когда скудоумные вроде Владимира Милова из «особой» либеральной касты матом кроют крымчан, мол «докучают» своими проблемами – не дают купаться москвичам в тишине, становится обидно, как за себя. Это не колония с чужеземцами на плантациях! Это наши соотечественники. Наша семья. И дай Бог всем нам мира, благополучия, мудрости, любви и уважения без хамского апломба и злобы», – написала она в своем Instagram. Актриса подчеркнула, что все ее друзья знают, с какой теплотой она относится к Крыму и крымчанам. «Это светлые, необыкновенно добрые люди. Каждый раз в этом убеждаюсь, когда приезжаю туда перевести дух и набраться сил», – отметила Васильева.



«И кто бы что ни говорил, конечно, мы один народ. С общей историей, традициями и верой», - подчеркнула актриса. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета 19 марта 2021, 19:44

Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи. В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон. #USA President Biden flies to Georgia. While he was climbing the ladder on board Airforce 1, he stumbled several times and even fell, but then he got up and waved to those who were seeing him off. pic.twitter.com/OzWUMbHalL — RAGEX-WAR (@theragex) March 19, 2021 Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия. Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт. «Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости». По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь. Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом. Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора. Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу. Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США 20 марта 2021, 07:27

Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений». Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире. В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19 19 марта 2021, 18:13

Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США. Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости». «Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу. Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом. Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19. В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса. Эксперт рассказала, как существенно снизить расходы на оплату ЖКХ 19 марта 2021, 16:30

Чтобы снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги, надо перестать переплачивать за излишне потребленные ресурсы. Кроме того, уменьшить сумму счета можно за счет субсидии, рассчитывать на которую могут не только льготники. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. «Экономить нужно начиная с собственной квартиры. В первую очередь, конечно, у нас граждане переплачивают за лишние объемы коммунальных ресурсов, которые они потребляют. Если говорить про квартиру, то есть некоторые лайфхаки. В первую очередь это регулярно выключать свет либо поставить регулирующую аппаратуру, которая выключает свет за вас. Или поставить такие реле, которые предусматривают несколько режимов работы освещения», – советует Разворотнева. Такие выключатели позволят максимально приглушить свет во время просмотра телевизора, продолжает член ОП. В Европе, например, люди практически отказываются от верхнего света и пользуются точечным освещением. Кроме того, следует покупать технику класса А, где буква означает высокий показатель энергоэффективности прибора. Также эксперт рекомендует заменить все лампы накаливания на светодиодные (энергосберегающие). «Есть еще такие элементарные правила, как не ставить холодильник рядом с плитой или батареей, потому что тогда он потребляет больше энергии, выключать воду во время чистки зубов, чтобы она просто так не лилась, вытаскивать абсолютно все приборы из розеток, даже провода, которые не подсоединены к каким-либо приборам. Более того, если на телевизоре горит красный глазок, а он выключен, это тоже говорит о том, что он потребляет энергию даже тогда, когда его никто не смотрит», – объясняет собеседник. Она подчеркивает, что, по западным подсчетам, вставленный в розетку неработающий телевизор потребляет электроэнергии на 30 евро в год. Еще для экономии можно отказаться от услуги «Радио и оповещение», что тоже поможет сэкономить около 60–100 рублей в месяц, продолжает председатель комиссии ОП. «Все остальное придется решать в многоквартирном доме сообща, если только это не новая многоэтажка, где существует горизонтальная разводка системы теплоснабжения, где у всех стоят индивидуальные приборы учета, предусмотренные по проекту здания. Здесь, конечно, можно топить меньше и экономить самостоятельно. Но большинство домов все-таки оборудованы вертикальной разводкой, когда тепло идет из одной квартиры в другую, поэтому сэкономить можно, только приняв решение всем домом», – рассказывает Разворотнева. Соответственно, в первую очередь речь идет о проведении энергоэффективных мероприятий, говорит эксперт. Чаще всего в домах наблюдаются перетопы, особенно в московских, то есть тепла поступает больше, чем нужно. Эту проблему можно было бы решить с помощью установки регулирующей аппаратуры, которая позволяет пускать в дом только то тепло, которое необходимо. Чтобы принять такое решение, во-первых, необходимо созвать общее собрание жильцов, а во-вторых, подумать, за счет каких средств это осуществить. А сделать это можно, например, через энергосервисные контракты, когда приходят компании и устанавливают все за свои средства, а потом люди первое время платят примерно столько же, сколько и платили, но потребляют меньше. За счет этой разницы впоследствии люди начинают экономить деньги на тепле. «Далее, сэкономить можно благодаря установке датчиков движения и светодиодных лампочек в местах общего пользования. И наконец, немаловажен контроль за деятельностью управляющей компании. У нас в Жилищном кодексе есть нормы, когда совет многоквартирного дома должен ежемесячно подписывать акты сдачи-приемки работ управляющей компании. Если она делает что-то не в должном объеме или с ненадлежащим качеством, то за этим должен следовать перерасчет. Правда, управляющие компании часто стараются не подписывать эти акты, но норма такая есть. В любом случае, когда люди начинают контролировать свою управляющую компанию, задавать ей вопросы, что и за какие деньги она делает, все начинают лучше работать», – подчеркивает специалист. Кроме того, на тех же общих собраниях жильцы могут принять решение, что они будут самостоятельно мыть пол в подъезде и перестанут платить за это управляющей компании, предлагает член ОП. «Помимо прочего, у нас в стране существуют две системы социальной поддержки: льготы и субсидии. Льготы даются по категориям. Например, у нас есть социальные льготники – инвалиды или ветераны Великой Отечественной войны, которые платят только часть суммы. Есть какие-то региональные. Например, в Москве многодетным семьям предоставляются скидки. Получается, если житель столицы платит за коммуналку больше 10% своего дохода, то может претендовать на субсидию. «Соответственно, если нужно обратиться в органы соцзащиты (в Москве это МФЦ), чтобы начислили субсидию. Там есть несколько условий, в том числе нужно не иметь долгов», – объяснила собеседница. Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины 20 марта 2021, 03:44

Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков. В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире. Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров 19 марта 2021, 22:08

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет. «Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook. Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а спо

Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – заявил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости». Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным 19 марта 2021, 18:40

Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным. «Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости». В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве 19 марта 2021, 19:19 Текст: Абдулла Шакиров

Разработчику многоразового космического орбитального корабля-ракетоплана «Буран» Александру Кибальченко предъявили обвинение в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве, сообщил его адвокат Александр Карабанов. «Разработчик «Бурана» 63-летний профессор, доктор технических наук Александр Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения с целью убийства», – передает ТАСС сообщение адвоката. По версии следствия, 4 марта на улице Маршала Тухачевского в столице четверо мужчин с помощью электрошокера насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Изначально фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с похищением человека»), позже им дополнительно инкриминировали признак «из корыстных побуждений или по найму», затем «похищение человека». В настоящее время все они находятся в СИЗО. Следствие полагает, что Кибальченко заказал убийство бывшего зятя из-за споров при разводе с его дочерью. Уточняется, что профессор отдал за убийство 50 тыс. долларов. В январе Следственный комитет рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту. Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно 19 марта 2021, 21:10

В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС. По ее словам, такой сценарий развития возможен. Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины. Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе 20 марта 2021, 10:30

Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера. Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости». «Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro. «Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph. «Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM. «Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white. «Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate. «Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob. «Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero. Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп. Now it makes sense. #Bidenfall #BidenFalls #BidenFell pic.twitter.com/xXoxhnhwFD — Glenn Ozzie Ozburn (@OzzieOzburn) March 19, 2021 Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени. Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура. Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech 19 марта 2021, 18:22

В Гонконге пациент скончался после прививки препаратом от коронавируса BioNTech, закупленным в Германии, сообщают СМИ. После применения препарата умер 66-летний мужчина, у него был диабет и несколько других хронических заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTHK. Он получил в минувший вторник первую дозу вакцины и после этого от него не поступало жалоб на недомогание. Ранее гонконгские эксперты установили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского. Также в Гонконге выявили семь случаев смерти после прививки вакциной китайского производителя Sinovac. При этом правительственные эксперты заявили, что прямой связи между применением этого препарата и смертью пожилых пациентов с хроническими заболеваниями нет. Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией 20 марта 2021, 05:25

В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24». Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной». Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД