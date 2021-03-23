Советник Госдепа обсудил с Макеем отношения Белоруссии и США

Советник Госдепартамента Соединенных Штатов Дерек Шолле обсудил с главой белорусского министерства иностранных дел Владимиром Макеем ситуацию в Белоруссии, а также отношения между двумя странами, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«Советник Госдепа разговаривал сегодня с главой МИД Белоруссии о ситуации в Белоруссии и текущем состоянии двусторонних отношений», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как отметила пресс-служба Госдепартамента, в ходе беседы стороны, в частности, «обсудили ожидаемый обмен послами между США и Белоруссией, отметив, что открытые линии связи будут на пользу обеим странам».

«Советник Шолле четко указал на необходимость немедленного освобождения всех без исключений политических заключенных в Белоруссии, особо отметив безотлагательность дела Игоря Лосика», – говорится в сообщении. По мнению Госдепа, данный звонок «подчеркивает решительную поддержку Соединенными Штатами предложений об искреннем диалоге» между властями Белоруссии и оппозицией «с целью проведения в этом году свободных и справедливых выборов с присутствием международных наблюдателей».

Напомним, 8 марта госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы, призвав к немедленному освобождению всех политических заключенных в Белоруссии. 19 февраля США ввели санкции против 43 белорусских чиновников по обвинениям в «подрыве демократии» в республике. В начале февраля Госдеп заявил о поддержке мирного диалога в Белоруссии. В декабре 2020 года США ввели санкции еще против 39 человек, причастных к «подрыву демократии» в Белоруссии.