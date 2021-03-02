Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым.

«Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы.

Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России.

По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины».

Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск.

Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной.

Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.