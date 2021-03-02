Производители мяса птицы и яиц договорились сдерживать рост цен

Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию, сообщили в Минсельхозе по итогам совещания с крупнейшими предприятиями сектора, которое провел глава министерства Дмитрий Патрушев.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Министр также сообщил, что для мониторинга ситуации на птицеводческом рынке Минсельхоз в рамках своего оперативного штаба создает специализированную отраслевую рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли.

Кроме того, Минсельхоз обсуждает поэтапное повышение ввозной пошлины на инкубационные яйца для стимулирования их производства в России. «Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года – с 0 до 5%, с 1 января 2023 года – до 15%», – говорится в сообщении.

Помимо этого, рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. «Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены», – добавляет министерство.

В феврале сообщалось, что Минсельхоз работает с производителями для недопущения необоснованного повышения оптовой цены на мясо птицы и на яйца и не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции.

В то же время производители пищевой продукции предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о вероятном подорожании товаров из-за повышения стоимости упаковки на 10-15%.