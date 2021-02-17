Власти оценили темпы роста цен на мясо птицы и яйца в 2021 году

Минсельхоз работает с производителями для недопущения необоснованного повышения оптовой цены на мясо птицы и на яйца и не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции.

«Минсельхоз ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

В министерстве добавили, что Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет, что обусловлено значительным увеличением объемов ее производства в нашей стране и высоким уровнем насыщения внутреннего рынка. Так, среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году.

При этом увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе, считают в Минсельхозе. В том числе этому способствует увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ретейлом и переработкой, которые в ряде случаев готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.

Вместе с тем Минсельхоз ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию. Также росту производства в этом секторе будут способствовать повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов.

«Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции», – подчеркнули в министерстве.

Тем временем газета «Известия» написала, что ретейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что соответствующее уведомление уже направили в Минпромторг. К такой ситуации привел запрос производителей на 10% повысить отпускные цены на продукцию.

Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил, что из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объема продукции на рынке. Также внутренние издержки птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормов и существенного сокращения поголовья. В связи с этим Беляков назвал экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающим. Он также добавил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали решения о столь высоком – десятипроцентном – повышении.

Ранее также стало известно, что мясопереработчики из-за подорожания свинины и мяса курицы добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 10-15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски.