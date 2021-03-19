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Байден собрался отложить вывод ВС США из Афганистана
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября, сообщили источники телеканала NBC.
По сведениям телеканала, во время недавних консультаций с помощниками Байден якобы выступал против того, чтобы американские войска оставались в стране значительно дольше установленного срока, но его убедили рассмотреть возможность продления пребывания военных США в республике на шесть месяцев. При этом, согласно договоренностям с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», силы США должны покинуть Афганистан 1 мая, передает ТАСС.
«Байден хочет уйти [из Афганистана]», – утверждает один из источников. По его словам, представители Пентагона на консультация заостряли внимание на том, что талибы не соблюдают договоренности с США. Окончательное решение еще не принято.
В среду Байден заявил, что решение о сроках вывода военнослужащих США из Афганистана пока не принято. При этом в Госдепе США выразили надежду на продуктивные консультации по Афганистану в Москве. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Напомним, в понедельник появились сведения о нахождении в Афганистане «неучтенных» американских военнослужащих. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября 2020 года контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».
Путин ответил Байдену: Кто как обзывается – тот так и называется
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Президент России Владимир Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
«Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – сказал Путин в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», – отметил Путин.
По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Президент добавил, что США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на их условиях. «Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Путин добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул он.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны
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Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.
«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.
«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».
«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Сурков назвал старину Джо мазафакой
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Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).
Суркова попросили прокомментировать слова Байдена в адрес российского президента. «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старина Джо – ублюдок?»), то я бы ответил: «Oohoo, I do» («О, да, я знаю»)», – заявил Сурков, слова которого приводятся в Telegram директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
В Италии выразили солидарность с Путиным в связи со словами Байдена
Администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России выразило солидарность с президентом Владимиром Путиным в связи с оскорбительными заявлениями, которые сделал в его адрес американский лидер Джо Байден.
В специальном послании солидарности, текст которого поступил в РИА «Новости», президент итальянской ассоциации Лоренцо Валлорейа подчеркнул, что Байден не только без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства, но еще и назвал его «киллером».
Он отметил, что ни один президент США не позволял себе прежде «самых настоящих личных оскорблений» в адрес главы российского государства. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.
«На наш взгляд, настал момент, чтобы Италия первой, а за ней и все другие европейские страны, дистанцировалась от позиций США, обличив американское поведение», – резюмировал глава ассоциации.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Кремль дал оценку словам Байдена о Путине
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, добавив, что дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения с Москвой.
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: «К сказанному мне нечего добавить», передает РИА «Новости».
Он также затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Соловьев: Пусть американцы скрежещут зубами в неистовой злобе
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«Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно. А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ответ Владимира Путина на выпад президента США Джо Байдена.
«В речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы. Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил собеседник.
Владимир Путин в четверг ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена. Последний в интервью ABC позволил себе некорректные высказывания в адрес Путина, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос, считает ли он его «убийцей».
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. Путин добавил: «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – подчеркнул президент России.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
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Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой Джозефом Байденом в прямом эфире.
«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – заявил Путин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Для того, чтобы «не пикироваться заочно», главы обоих государств могут продолжить отношения таким образом, указал он.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Путин пояснил, что готов провести беседу с Байденом 19 марта или 22 марта. Российский президент отметил, что даст поручение Министерству иностранных дел о проработке разговоров двух мировых лидеров.
В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
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Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире: Президент очень занят
Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».
«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Познер оценил слова Байдена о Путине
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«Отношения между странами уже и так настолько плохие, что дальнейшее ухудшение сложно себе представить», – отметил журналист Владимир Познер, комментируя выпады президента США Джо Байдена против Владимира Путина и последовавший за этим отзыв российского посла в Вашингтоне для консультаций.
«Возможно, президент Байден оговорился, не понял вопрос. Но может быть, он действительно имел в виду то, что сказал, и это является его осознанной оценкой», – считает журналист Владимир Познер.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Познер отметил – сам он не сторонник такого рода высказываний, ведь они не приводят ни к чему позитивному. «Но возможно, Байден никакого позитива и не хочет, поэтому может такое говорить», – полагает журналист.
Говоря о перспективах эскалации отношений России и США, Познер подчеркнул: «Отношения между странами уже и так настолько плохие, что дальнейшее ухудшение сложно себе представить. Не думаю, что Москва совсем разорвет дипломатический диалог из-за этих слов, но и предсказывать, как поведет себя наш президент и власти, тоже не берусь. В любом случае это выяснится довольно скоро», – заключил собеседник.
В среду Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла.
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В КНДР отказались «тратить время» на контакты с США
Северная Корея не станет «тратить время» и отвечать на попытки США установить контакт, пока в Вашингтоне продолжают угрозы и враждебную политику, а на силу Пхеньян ответит силой, заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.
Чхве Сон Хи подтвердила, что в последнее время США через разные каналы, такие как электронная почта и телефонное сообщение, пытались установить контакт с КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
Американская сторона также пыталась связаться накануне начала совместных военных учений с Южной Кореей, но, по словам дипломата, эти попытки являются лишь «игрой» с целью выиграть время, поэтому Северная Корея больше не видит необходимости отвечать на запросы США.
«Мы уже осветили позицию: если США не откажутся от враждебной политики против КНДР, не могут состояться никакие корейско-американские контакты и переговоры. Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки контакта со стороны США», – заявила она.
Чхве Сон Хи отметила, что для диалога нужна атмосфера, в которой стороны могут сесть за один стол на равных, но новая администрация США лишь озвучивает «сумасшедшую теорию угрозы со стороны Северной Кореи и «необдуманный вздор» о полной денуклеаризации». Также она подчеркнула, что США говорят о санкциях, дипломатическом давлении и настраивают международное сообщество против КНДР.
«Военное ведомство США продолжает скрытую военную угрозу, мобилизуя порядочные разведывательные средства, они шпионят за нами, и несмотря на единогласную озабоченность и протест внутри и вне страны, открыто начали агрессивные совместные военные учения, нацеленные на нас (...) Если им не терпится хоть раз встретиться с нами, то следует первым делом исправить дурную привычку и с самого начала изменить подход», – подчеркнула дипломат.
Она назвала попытку США установить контакт «мелким и дешевым трюком» для выигрыша времени и направления общественного мнения «по ложному пути»: «Сидеть за одним столом с США, которые не готовы даже воспринять и принять перемены и новое время, это лишь потеря ценного времени».
Она добавила, что с нетерпением ждет, какую еще «ерунду» госсекретарь США Энтони Блинкен будет говорить в ходе визита в Южную Корею, после того как в Японии он «галдел» о разных вариантах давления на КНДР.
По ее словам, КНДР с радостью примет «любимые США санкции», а тем лучше заранее подумать о последствиях своей враждебной политики: «Мы уже ясно выразились, что будем относиться к США по принципу (отвечай) «силой на силу», «добром на добро».
Ранее стало известно, что американские дипломаты не смогли связаться с северокорейскими коллегами.
В начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал главным врагом КНДР США. Он заявил, что политика Вашингтона в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет американскую администрацию. По словам Ким Чен Ына, США смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений».
Он также подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал.
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР «по всем направлениям».
Предстоит определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова, новый инструментарий включает и дальнейшие санкции против КНДР, а также дипломатические стимулы, заявил Блинкен.
Общество врачей России осудило грубость Байдена в адрес Путина
Президент Общества врачей России, академик РАН Олег Янушевич в комментарии газете ВЗГЛЯД дал оценку резким высказываниям президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
«Грубые заявления президента США Джо Байдена в адрес нашего национального лидера у нас, «Общества врачей России», вызывают неподдельное удивление. В нашей врачебной среде не принято ставить диагноз по субъективным ощущениям пациента. И правильный диагноз можно поставить только тогда, когда есть качественное объективное обследование», – заявил Янушевич.
По его словам, «несмотря на всю истерию, начиная с 2014 года после возвращения Крыма в состав России, казалось, что очень просто с помощью экономических санкций поставить Россию на колени, заставить ее двигаться в фарватере однополярного мира. Но наша страна никогда на коленях не стояла и стоять не будет».
Янушевич указал, что противостояние пандемии, разработка новой вакцины против коронавируса не только показали состоятельность российской медицины, но и сплоченность российских граждан и готовность сообща решать самые сложные задачи.
«Россия остается оплотом традиционных ценностей, сохраняет свою многоконфессиональность, исповедуя исторические, культурные, религиозные и семейные ценности. Все это происходит на фоне укрепления обороноспособности страны и возможностей России отразить любую агрессию. Владимир Владимирович Путин не заслуживает таких слов из подворотни. Вокруг нашего президента консолидируется общество, мы расцениваем этот факт, как нападки не на конкретного человека, а на всех нас», – заключил Янушевич.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
В Госдуме заявили об утрате руководством США политической культуры
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Утрата американским руководством политической культуры создает прямую угрозу международной безопасности и требует соответствующих ответных мер со стороны России, заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Миронов заявил, что «совершенно неподобающее руководителю такой страны заявление говорит о деградации и в целом о снижении стандартов в руководстве США», и следует «принять во внимание, что такое неадекватное поведение демонстрирует лидер ядерной державы», передает «ДумаТВ».
Отнестись к этому надо, по его словам, адекватно – как к угрозе. Особый цинизм заявлению Байдена придает озвученное им после таких заявлений намерение работать с Россией по тем направлениям, где это выгодно США.
«Возникает резонный вопрос, имеет ли смысл поддерживать отношения с такими циниками и русофобами, которые прямо оскорбляют выбор граждан России, сделанный на выборах президента страны?» – заключил Миронов.
Ранее президент США Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений.
В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден устроил истерику от безысходности.
Байден назвал Харрис президентом США
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Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.
Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии сказал газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Пушков предложил новый подход в отношениях России и США
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«Россия больше не должна проявлять автоматическую готовность к взаимодействию по важным для Америки темам, а без нашей страны ряд крупных вопросов решить невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя ответ президента России Владимира Путина на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена.
«В своем ответе Владимир Путин призвал президента Байдена посмотреть в зеркало на самого себя, и на мой взгляд, это абсолютно обоснованно. Джо Байден поддерживал войну в Ираке, на которой погибло около полумиллиона людей. Вместе с администрацией Обамы он превратил Ливию из благополучной по североафриканским стандартам страны в рай для террористов. Совсем недавно Байден отдал приказ о ракетно-бомбовых ударах по территории Сирии, в ходе которых также погибли люди. Из этого видно, что Байден лично несет ответственность за многие преступные действия США в последние годы», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Собеседник также отметил, что не считает слова Байдена простой оговоркой или эмоциональным выпадом в адрес российского лидера. «Думаю, что это намеренное, срежиссированное высказывание, которое никак не следовало из общего контекста и содержания интервью. Создается ощущение, что этот вопрос был заранее предложен Джорджу Стефанопулосу, обозревателю канала АВС, чтобы позволить Байдену согласиться с этим тезисом. К тому же, этот целенаправленный выпад против России и лично против Владимира Путина можно воспринимать как сигнал для американских союзников», – полагает Пушков.
По мнению сенатора, администрация Байдена показала, что не намерена искать пути для какого-либо улучшения отношений с Россией. «С их стороны ставка сделана на полную враждебность, никак иначе это трактовать нельзя. Нашей стране нужно сделать соответствующие выводы и перестать себя успокаивать тем, что эти слова – случайность. Вместе с тем надо отметить: высказывания американского президента демонстрируют, что он не очень хорошо осознает последствия своих действий. Обычно главы государств не позволяют себе таких заявлений», – констатировал собеседник.
«США также продолжают говорить о том, что будут взаимодействовать с Россией по интересующим их направлениям. Но как можно себе представить взаимодействие после таких оскорблений и обвинений? России необходимо показать, что США больше не будут определять американо-российскую повестку, что мы не закроем глаза на такого рода выпады. По моему убеждению, наша страна не должна автоматически проявлять готовность к взаимодействию по важным для Америки темам, а без России ряд вопросов решить невозможно», – заключил Пушков.
В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.
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Байден не ответил на вопрос о готовности провести разговор с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в прямом эфире.
После окончания выступления американского президента, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, Байден проигнорировал вопросы прессы, в том числе первый из них – о том, согласен ли он на предложенную президентом России встречу. Глава Белого дома не ответил ни на него, ни на другие вопросы и вышел из зала, передает ТАСС.
Напомним, президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал Путин, предложив провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии сказал газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
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