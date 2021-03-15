ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России.

Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости».

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.

«От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».

Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.