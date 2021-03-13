Замглавы правительства Ставропольского края задержан по делу о взятках Начальника полиции задержали по подозрению в коррупции в Красноярске 13 марта 2021, 08:39 Текст: Наталья Ануфриева

Начальник одного из отделов полиции задержан в Красноярске, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Источник сообщил, что правоохранитель подозревается в получении взятки. В СК информировали, что «факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем», подробности ведомство не сообщает, передает ТАСС. Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения о том, что начальник красноярского отдела полиции №1 якобы задержан с поличным при получении взятки в размере около 500 тыс. рублей. Источник в правоохранительных органах сообщил, что взятка предназначалась за изменение статьи подозреваемому на менее тяжкую. Ранее депутата заксобрания Ленобласти задержали по подозрению во взятке.

Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V» 12 марта 2021, 16:00

Фото: GEORGI LICOVSKI/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле. «Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС. Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19». В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он. Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. «На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник. При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения. На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине. Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции. Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич» 12 марта 2021, 11:56 Текст: Наталья Ануфриева

Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС. Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении». Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины. В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca 12 марта 2021, 10:10 Текст: Елизавета Булкина

В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times. «Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса. По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата. «Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post. Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин. «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе 12 марта 2021, 12:36

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС. Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины. Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке». «В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность. «При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она. Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой. «Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат. Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Захарова назвала безумием публикации американских СМИ о действиях Красной армии в Польше 12 марта 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «опасным безумием» сообщения ряда американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше. «Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано – прямая цитата, «убитых русскими солдатами в 1945 году». Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», – указала Захарова, передает ТАСС. По ее словам, источником материалов в западных изданиях послужили «неподтвержденные некие данные» Института национальной памяти Польши. «Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат», – напомнила дипломат. Захарова заверила, что работа по разоблачению деятельности «этой псевдоисторической структуры» продолжится, и порекомендовала американским СМИ воздержаться от работы с институтом, в котором, по ее словам, «на руководящие посты назначаются ультраправые активисты». «С американскими СМИ будем работать также адресно по этой теме», – добавила она. Так Захарова отреагировала на публикацию интернет-издания Live Science, которое со ссылкой на Институт национальной памяти Польши сообщило об обнаруженных археологами на севере страны останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами. Материал использовали некоторые американские СМИ. Ранее доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Президент Словакии приняла отставку главы минздрава из-за скандала со «Спутником V» 12 марта 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V». После полудня в пятницу в президентском дворце прошла церемония, в ходе которой Чапутова приняла отставку Крайчи и назначила врио главы ведомства министра финансов Эдуарда Гегера, передает РИА «Новости». Президент выразила благодарность Крайчи за работу, отметила успехи и недостатки во время его работы в этой должности. Новый кандидат на пост министра здравоохранения планируется представить на следующей неделе. Лидер оппозиционной партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил, что происходящие в правящей коалиции процессы являются «недостойным спектаклем» и издевательством над жителями страны. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране. «Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер. После этого глава минздрава Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID 12 марта 2021, 19:00

Фото: Madis Veltman/Reuters

Текст: Вера Басилая

Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times. По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна». По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы. С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос. Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он. По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта. Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России 12 марта 2021, 11:50

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве. «Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости». Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами». В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Врач-диетолог советует шиповник и печень трески для борьбы с весенним авитаминозом 12 марта 2021, 18:30

Фото: Julia Pfeifer/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Для того, чтобы восполнить растраченные организмом в зимний период витамины, следует ввести в рацион питания больше овощей и фруктов, а также выбирать продукты с содержанием витаминов С, D и селеном, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина. «Конечно, авитаминозом (полной нехваткой какого-либо витамина) на сегодняшний день практически никто не страдает, но из-за того, что после зимнего периода потребность в микро- и макроэлементах возрастает, поскольку весной ускоряется метаболизм, а также на организм влияют перепады температуры и давления, человек чувствует нехватку полезных веществ», – говорит Соломатина. Для того, чтобы восполнить растраченные организмом витамины, врач в первую очередь рекомендует начать внимательнее относиться к сырому питанию. То есть нужно построить свой рацион таким образом, чтобы в него входило как можно больше здоровых продуктов, свежих овощей, фруктов и стараться не употреблять вредные или пустые продукты, где много калорий и ничего больше нет. «Весной снова ослабевает иммунитет, поэтому необходимо восполнить витамин С. Его очень много, например, в квашеной капусте, в которой еще и присутствуют молочно-кислые бактерии, как в кефире. Это еще даст нам приток энергии. Также следует ввести в рацион шиповник и болгарский перец», – советует собеседник. Кроме того, часто после зимы людям тотально не хватает витамина D, продолжает диетолог. Для того, чтобы его восполнить, достаточно съедать одну баночку печени трески на всю семью, что позволит достичь суточной нормы. Также он содержится в небольших количествах в желтке, молочных продуктах и морепродуктах. «Селен – тоже мощный антиоксидант, из-за нехватки которого люди часто ощущают упадок сил. Для его восполнения достаточно ввести в рацион питания два бразильских ореха», – рекомендует Соломатина. Она также рассказывает, что одной из распространенных проблем по нехватке витаминов вне зависимости от сезона является недостаток витаминов А, В и железа. Железа много в таких продуктах, как печень или красное мясо. Витамин группы В также содержится во многих продуктах, в том числе в мясе, а также в зерновых, крупах, в связи с чем врач рекомендует есть цельнозерновые продукты, поскольку при обработке зерна этот витамин исчезает. Витамин А содержится в оранжевых продуктах (тыква, батат, морковь). В начале марта научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева рассказала, что до 85 % россиян испытывают недостаток витамин. Причем около половины жителей России страдают от дефицита двух и более витаминов, так называемой поливитаминной недостаточности. Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca 12 марта 2021, 17:41

Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Европейский регулятор по лекарственным срдствам (EMA) порекомендовал дополнить список возможных побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca острыми аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока. «После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием «неизвестная частотность», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЕМА. Регулятор пояснил, что рекомендация основана на исследовании 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди 5 млн вакцинаций в Британии. В EMA отметили, что связь реакции с вакциной была вероятной как минимум в нескольких из этих случаев. Риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату, но не входил в список возможных побочных эффектов, добавили в EMA. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные». Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом. Спецпредставитель президента сообщил о триумфе российской дипломатии в ООН 13 марта 2021, 07:28

Фото: Joker/Walter G/

Allgoewer/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации он заявил, что деятельность РГОС «завершилась триумфальным успехом российской дипломатии» на фоне «нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности». Крутских сообщил, что «все 193 государства – члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», «созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году», передает ТАСС. В докладе «закреплены базовые подходы, продвигаемые Россией и ее партнерами». Речь идет о «предотвращении конфликтов в информационном пространстве, недопущении его милитаризации и использовании информационно-коммуникационных технологи в исключительно в мирных целях». В докладе подтверждаются соглашения, касающиеся «правил, норм и принципов ответственного поведения государств», а также «предусмотрена возможность выработки новых правил и норм, в том числе юридически обязывающего характера». Результаты РГОС говорят о заинтересованности стран в совместном решении самых «острых глобальных проблем», а также будут способствовать работе по созданию «всеобъемлющей конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года, сказал Крутских. Доклад «содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет». Напомним, в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. Эксперт оценил угрозу размещения новых войск США у границ России 12 марта 2021, 11:06

Фото: Staff Sgt. Steven Tucker/REUTERS

Текст: Ирина Яровая

«Наращивание у наших границ вооруженных сил США говорит о том, что Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщение начальника штаба американской армии Джеймса Макконвилла о размещении новых оперативно-тактических групп в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В последнее время в США появилось очень много терминов, которые не несут в себе какого-то особенного смысла. Так и формулировка «многосферная оперативно-тактическая группа» имеет чрезвычайно затемненное значение – нельзя сказать точно, что именно принципиально нового она подразумевает. По всей видимости, речь идет просто о создании группировки вооруженных сил, которая будет состоять из войск разных видов (флота, авиации, сухопутных войск, космического командования) и управляться единой автоматизированной системой оперативно-тактического уровня. Но, опять же, это не является каким-то нововведением США», – объяснил доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт также отметил, что у США до сих пор нет системы гиперзвукового оружия, о которой ранее заявлял начальник штаба американской армии Джеймс Макконвилл. «Однако сам факт наращивания у границ России вооруженных сил США, объявления о развертывании оперативно-тактических группировок представляют однозначную угрозу для нашей страны. Становится понятно – Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заключил Сивков. Ранее начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл сообщил о размещении одной новой оперативно-тактической группы в Европе и еще двух в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти соединения пока формируются и оснащаются, их «создают прямо сейчас», сказал он. По его словам, они будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности. Также у военных будут средства для ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космические средства и ПРО. Пентагон называет данные подразделения многосферными оперативно-тактическими группами, передает ТАСС. Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США. Остин сообщил, что Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру. До этого президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 20:03

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ. Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя. Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. В Госдуме предупредили YouTube о санкциях из-за блокировки фильма про Крым 12 марта 2021, 14:46

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«YouTube из прозрачного модератора, которым он был в начале своего запуска, превратился в цензора, нарушающего законодательство», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя оценку видеохостингом фильма «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» контент. «Действия YouTube – это очевидный акт цензуры. Эта платформа из модератора, которым она была на начальном этапе своего запуска, стала цензором и взяла на себя право совершать запрещенные российским законом действия. Для борьбы с этим мы недавно актуализировали наше законодательство, приняв в конце 2020 года закон № 482-ФЗ, который дал регулятору эффективные механизмы воздействия на такие компании», – сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По мнению собеседника, YouTube сегодня активно использует манипулятивные технологии, не блокируя кадры очевидной жестокости, опубликованные в аккаунтах иностранных блогеров, одновременно с этим «под лупой» изучая контент российских медиа и пессимизируя его по политическим причинам. «В такой ситуации по инициативе Генеральной прокуратуры России к YouTube можно применить принятый закон. Ее решение будет направлено в Роскомнадзор, который, в свою очередь, запустит соответствующие механизмы предупреждений, штрафных санкций, а может, и более тяжелых мер воздействия», – рассказал депутат. «Следует признать, что YouTube, в отличие от Twitter, пытается вести с нами диалог, аргументировать свою позицию в судах», – отметил Горелкин. Ранее видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Для видео также установлено ограничение по возрасту. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости». Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов. «Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Глава Минздрава Словакии подал в отставку после скандала со «Спутником V» 12 марта 2021, 10:53 Текст: Елизавета Булкина

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи намерен уйти в отставку, чтобы прекратить скандал из-за поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Две коалиционные партии сделали мою отставку условием того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту», – передает слова Крайчи «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране. «Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявил премьер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД