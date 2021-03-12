В России создали имитатор трупных запахов для собак

В Петербурге разработали систему имитации запахов человеческих останков в разных состояниях для тренировки служебных собак, сообщила гендиректор ООО «Лаборатория средств индикации» (ЛСИ) Татьяна Горохова.

«Лаборатория средств индикации» разработала имитатор запаха трупов в любых состояниях: мумифицированных, скелетированных, свежей крови и других. Имитаторы могут включать запах свежей крови, запах гниющего тела. Их несколько у нас, все запатентованы, прошли обязательную токсикологическую экспертизу Роспотребнадзора на подтверждение безопасности использования для кинологов и розыскных собак», – пояснила Горохова РИА «Новости».

Она отметила, что разработка предназначена для безопасной тренировки служебных собак силовых ведомств., поскольку действующая практика тренировки животных на фрагментах гниющего мяса, трупов человека, животных, несет угрозу для питомцев и кинологов.

«Поэтому мы сделали совершенно безопасный, сухой белый порошок или жидкий аналог в виде спрея, который можно наносить на любую поверхность во время тренировки, чтобы собака могла реагировать на самые разные запахи трупов, трупных останков или раненых людей под завалами при любых катастрофах или под снегом, в болоте или в водоемах», – пояснила гендиректор.

Лаборатория занимается серийными поставками разных видов безопасных имитаторов запаха, наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ и оружия, трупных останков более 25 лет.