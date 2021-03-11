Судья раскритиковала претензии Twitter к Роскомнадзору

«Роскомнадзор никак не ограничивает общественную дискуссию. Такие обвинения в адрес России возникают из-за ведущейся информационной войны», – заявила газете ВЗГЛЯД федеральный судья в отставке Галина Осокина. Так она прокомментировала ответ Twitter на замедление работы в России, в котором решение Роскомнадзора названо «попыткой задушить общественную дискуссию в интернете».

«Twitter сделал такое заявление, потому что кому-то из его руководства выгодно так говорить. Конечно, никакие дискуссии решением Роскомнадзора не глушатся, ограничения введены против действительно опасного контента, который угрожает жизни и здоровью детей. Но идет информационная война, поэтому Россию обвиняют непонятно в чем», – считает федеральный судья в почетной отставке, сопредседатель Национальной родительской ассоциации (НРА), член СПЧ Галина Осокина.

По мнению собеседницы, Twitter, как и любая другая соцсеть, должен нести ответственность за распространение противоправной и антиконституционной информации. «Такой контент не только мешает нормальному формированию нашей молодежи, но негативно сказывается на людях всех возрастов, провоцируя преступления и проявления экстремизма. Очень важно, что Роскомнадзор своевременно предпринял такой шаг», – объяснила она.

Ранее компания Twitter ответила на решение Роскомнадзора замедлить работу сервиса, назвав его «попыткой заблокировать и задушить общественную дискуссию в интернете».

В заявлении компании подчеркивается, что она придерживается политики «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а правила соцсети запрещают публикацию призывов к самоубийству. Представители Twitter также заверили, что не позволяют использовать сервис «для каких-либо незаконных действий, в том числе покупки или продажи наркотиков».

В среду Роскомнадзор объявил о первичном замедлении скорости работы соцсети Twitter. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.