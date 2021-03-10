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В результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек
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Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В МВД Украины похвастались «ударом» по России
Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России», заявил советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко.
Он заявил о «мощных шагах» СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского. По словам Поцелуйко, «закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине». При этом Киев, как заявил Поцелуйко, готов к гипотетическому ответу Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
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Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, по его словам, с такой фамилией не надо «стучать кулаком в грудь».
«С такой фамилией надо женщин с 8 марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», – заявил Рогозин в соцсетях, комментируя новость про то, что Поцелуйко говорит об ударе по России, передает Ura.ru.
Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией
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Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил в эфире телеканала Espreso бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
«Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев.
По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости».
«Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление».
Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу
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Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве.
«Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости».
Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».
Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется, из-за обстрелов со стороны ВСУ в ДНР не могут провести ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.
«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», – говорится на официальном сайте ДНР.
Отмечается, что на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.
Украинская сторона, как подчеркивает представительство ДНР в СЦКК, предоставила гарантии безопасности в период с 18 февраля по 15 марта для проведения осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке.
«Однако, вместо соблюдения взятых на себя обязательств, ВФУ грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка. Вчера огнем ВФУ были повреждены жилые дома, сегодня утром в результате обстрела вновь повреждена ЛЭП: обесточена ул. Гагарина», – добавляется в сообщении.
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
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Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Украинцы раскритиковали посла Израиля за слова о стадионе имени Шухевича
Украинские пользователи Сети раскритиковали посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, который осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича.
Соответствующее решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине. Заявление посла вызвало резкую реакцию украинских пользователей в комментариях под сообщением диппредставительства, передает РИА «Новости».
«Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А «требовать» вы можете у себя дома», – написал пользователь @dobryiden78.
«А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного (Давида) Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания! Не, я понимаю, что это бред – но мы же симметрично толерантными также умеем быть!» – заявил @rs_ssw.
«Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать», – возмутился @oleh009.
«Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню», – высказался @Daspalyanytsya.
«Уважаемые, «требовать» вы будете в своей стране. Не быкуйте в гостях», – выразила мнение @Natalii09214347.
«Какое вам дело до названий в нашей стране? Мы что, проспект в Хайфе переименовываем? Это наше государство и наши герои – чтим их как хотим», – написала @iris__ko.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
Генштаб ВСУ заявил о «российском следе» в «ЛГБТ-отрядах» на Украине
Сообщения о создании ЛГБТ-отрядов в рядах Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, эти сообщения имеют «российский след», заявил представитель Генштаба страны Богдан Сеник.
«Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», – заявил Сеник в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
По его словам, сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных имеет российский IP-адрес. Генштаб «имел возможность посмотреть только поверхностно» на ситуацию, но украинские военные «сразу поняли, с кем имеют дело». Сеник добавил, что в истории должна разбираться СБУ.
Ранее СМИ сообщили, что представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.
Украина пыталась «удалить» крымчан из совещания ОБСЕ по свободе СМИ
Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчины РИА «Новости».
По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.
Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.
«Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – пояснила она.
Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.
Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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На Украине захотели заменить русский язык английским
Английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, – это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Данилова, английский язык должен стать обязательным в обиходе украинцев. «Для того, чтобы мы были цивилизованной страной», – пояснил он.
По данным проведенного в мае 2019 года опроса исследовательской компании Kantar, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных – русский язык.
На Украине государственным языком является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
В Госдуме оценили украинское заявление о «сильном ударе» по России
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Решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» по России.
«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, – это удар по демократии», – пояснил Чепа RT.
Он отметил, что решение о закрытии каналов было принято после обострения ситуации в Донбассе. «Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договоренностей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьезную озабоченность», – подчеркнул депутат.
Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал Поцелуйко с его фамилией поздравлять женщин с 8 марта, а не «стучать кулаком в грудь».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
В Госдуме оценили слова экс-посла Украины о разрыве отношений с Россией
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«Украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь на поддержку новой администрации США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя заявление экс-посла Украины в США Валерия Чалого о том, что Киев должен быть готов к разрыву дипломатических отношений с Россией.
«Сейчас на Украине востребованы подобные речи, поэтому Чалый и делает такие заявления. Идея разрыва отношений между Россией и Украиной не нова. Эти отношения и без того сейчас на самом низком уровне. При этом количество вопросов, существующих между нашими странами, не уменьшается», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Собеседник пояснил, что «идея каких-либо разрывов процветает на Украине, а в настоящий момент востребована как никогда». «Президент Зеленский и его окружение решили «переобуться» и взяли курс на обострение ситуации как внутри страны, так и в конфликте в Донбассе, что отражается на отношениях с Россией. Им кажется, что это позволит поправить пошатнувшийся рейтинг нынешней власти», – пояснил парламентарий.
«Сейчас украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь, что новая администрация США поддержит их во всех антироссийских начинаниях. При этом сама Украина, безусловно, прагматически заинтересована и в поставках российского газа, и электроэнергии, и горюче-смазочных материалов. Прожить без этого всего она не может», – подчеркнул Затулин. «Кроме того, для Валерия Чалого такие речи – это возможность привлечь к себе внимание. Но само по себе подобное заявление можно считать дежурным», – добавил депутат.
Говоря о предложении Чалого обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом в случае разрыва дипломатических отношений, собеседник напомнил о примере Грузии.
«Разрыв отношений с Россией является для Грузии неуспешным – и с точки зрения развития страны, и ее экономики, и ее самостоятельности, которая находится под большим вопросом. Что касается Украины, то о ее самостоятельности вообще не стоит говорить», – заключил Затулин.
Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала Espreso заявил о том, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией. По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В Донецке рассказали о подготовке города к военному обострению
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«Стало очень тревожно, все усиленно готовятся к возобновлению крупномасштабных боев. Обстрелы украинской артиллерии стали громче, как было несколько лет назад. Режима тишины больше нет», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения об осложнении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
«Даже в центре города уже слышны взрывы, причем в любое время суток. Сотрудники МЧС проверяют бомбоубежища, затем объявляют горожанам, сколько их сейчас готово, сколько будет открыто в ближайшее время и в каком они состоянии», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова.
Сообщения о том, что украинские войска опять сосредоточивают артиллерию и бронетехнику вдоль линии соприкосновения, вызывают среди горожан и страх, и злость. «Украинская сторона, похоже, этого больше не стесняется, не скрывает, что очень характерно», – отметила она. «Пока возникает очень двоякое ощущение. С одной стороны, мирная жизнь продолжается, война так пока и не началась. С другой стороны, все равно страшно – а вдруг это правда», – заключила она.
В среду украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что республику ждет «историческое» событие в понедельник, 15 марта. В этот день всю страну всколыхнет некая «сенсационная информация», которая станет потрясением для народа Украины, сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.