Пространства «Большой перемены» открылись в шести российских регионах

В Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Казани, Волгограде и Ставрополе открылись пространства Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Пространства «Большой перемены» будут работать на площадках мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история».

Торжественное открытие пространств «Большой перемены» состоялось одновременно в шести регионах, в нем приняли участие вице-губернаторы, эксперты «Большой перемены» и победители первого сезона конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мотивационные лекции для школьников в Челябинске провел телеведущий, журналист Эрнест Мацкявичюс, в Казани – телеведущий Валдис Пельш, в Волгограде – телеведущий, журналист Роман Плюсов, в Омске – телеведущий, автор программ «Чудо техники» и «Еда: живая и мертвая» Сергей Малозёмов.

В рамках открытия центра в Ставрополе состоялось выступление исполнителя ST, а в Екатеринбурге – Андрея Гризли.

Пространства «Большой перемены» станут центрами для непрерывного развития школьников, местами, где ребята смогут обмениваться опытом участия в конкурсе и идеями собственных проектов. Также на площадках исторических парков «Россия – Моя история» на регулярной основе будут проводиться мероприятия с участием экспертов «Большой перемены» и победителей первого сезона конкурса, в том числе «Дни «Большой перемены», которые пройдут с 26 февраля по 26 марта 2021 года по всей стране.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова сообщила, что в течение года площадки откроются во всех регионах. «Большая перемена» стала проектом, который давно вышел за рамки основного конкурса. Это огромное сообщество талантливых детей и поддерживающих их взрослых, которые транслируют философию конкурса, становятся авторами своих проектов, находят нестандартные решения самых сложных задач. Пространства «Большой перемены» в регионах станут точками притяжения для ребят, местами для постоянных встреч, обмена новыми знаниями и идеями», – добавила Мандрова.

«Пантеон героев России являет много примеров искреннего служения Родине. Наши соотечественники черпали свое вдохновение, в том числе, из исторических примеров одаренности, трудолюбия, стойкости, ума, которые исчисляются тысячами. Я уверен, что для успешного развития и всего молодого поколения, и каждого отдельного человека историческое просвещение необходимо. Поэтому сотрудничество исторических парков и «Большой перемены» эффективно, созидательно и, как я надеюсь, в будущем распространится на большее количество регионов», – директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Иван Есин.

Во время открытия пространств «Большой перемены» в официальном сообществе конкурса в прямом эфире прошла трансляция с включениями из шести регионов. Ведущей трансляции выступила победитель первого сезона «Большой перемены» Александра Булатова из Москвы.

«Это очень здорово – снова встретиться с ребятами из других городов, почувствовать атмосферу праздника, которая царила во время каждого открытия. Сибирь, Урал, Поволжье и Юг России – «Большая перемена» объединила ребят со всей страны», – рассказала Булатова.

«Море эмоций от встречи со звездой русского рэпа ST, живое общение, горящие глаза ребят – участников региональной команды сделали сегодняшний день событием, которого все так ждали. Очень круто снова встретиться со всеми и вновь окунуться в жизнь «Большой Перемены», – поделился своими впечатлениями победитель конкурса Кирилл Токмаков.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения России, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты».

Проект «Россия – Моя история» представлен в 23 регионе страны. Каждый исторический парк предлагает желающим узнать российскую историю с помощью мультимедийных технологий, которые не только расширяют границы изучения прошлого, но и предлагают их пересечь. Так благодаря интерактивным носителям, цифровым реконструкциям, трехмерным моделям древних памятников, авторским инсталляциям, короткометражным фильмам, собранным вместе, 1000-летняя история развития государства предстает в более живом и ярком представлении, чем классические учебники. Масштаб работы, проведенной дизайнерами и художниками, соответствует уровню уникальности проекта и отсутствия аналогов на территории всего евразийского континента.