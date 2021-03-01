Эксперт оценил возможность компромисса между Пашиняном и оппозицией

«Вариант «сотрем – начнем сначала» устраивает только саму «Светлую Армению». Ни для Пашиняна, ни для остальной оппозиции такой компромисс не представляется возможным», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Маркаров, комментируя «сделку», предложенную главой фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном премьер-министру страны Николу Пашиняну.

«Пока нельзя сказать, в чью сторону склоняется противостояние премьер-министра и президента Армении. Если Армен Саркисян будет последовательным, он передаст предложение Пашиняна об отставке главы Генштаба на рассмотрение в Конституционный суд. Там определят, насколько правомерны и эта инициатива, и решение президента. Таким образом, площадка их противоборства просто изменится», – объяснил руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Если же говорить об уличном противостоянии, то в понедельник, 1 марта, будет важный и интересный день с точки зрения того, как две стороны конфликта смогут мобилизовать своих сторонников на участие в митингах. «В Ереване пошел сильный снег, поэтому захотят ли люди выйти на улицы – это большой вопрос. Но, скорее всего, эти митинги просто станут очередной попыткой обеих сторон легитимировать собственные позиции и не приведут к существенным изменениям в политическом процессе страны», – считает политолог.

Собеседник также упомянул о «сделке», предложенной Николу Пашиняну главой фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном. «Они предложили премьеру вариант «сотрем – начнем с начала». Но это позиция только одной парламентской партии, которая не совпадает с мнением тех сил, которые реально борются с Пашиняном. Митингующие не видят никакой возможности вступать диалог с премьер-министром, а единственное условие проведения внеочередных выборов, по их мнению, это отставка Пашиняна. Предложенный вариант устраивает только саму «Светлую Армению», но не премьера, для которого внеочередные выборы несут некий элемент непредсказуемости», – заключил Маркаров.

Ранее Марукян предложил сделку Пашиняну. В частности, Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».

«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.

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