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1 марта, понедельник | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В армянской оппозиции Пашиняну предложили сделку
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В армянской оппозиции Пашиняну предложили сделку
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Глава оппозиционной фракции армянского парламента «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил сделку главе правительства Армении Николу Пашиняну.
Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».
«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.
Если действующий глава кабмина объявит об отставке, а оппозиция не станет выдвигать своего кандидата, Пашинян сможет дать ход роспуску парламента и внеочередным выборам, сохранив пост премьера. У «Светлой Армении» в 132-местном парламенте 17 мандатов. Крупнейшая оппозиционная фракция «Процветающая Армения» (24 мандата) не заявляла о готовности пойти на озвученную сделку.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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Политолог объяснил упорное желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении
Повторное требование премьера Армении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян.
«То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», – говорит директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.
Политолог считает, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты». «Я подозреваю, что идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния. Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт.
Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.
О решении президента Армении Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна стало известно днем. Как пояснили в администрации президента, проект указа Пашиняна «в корне противоречит конституции». Саркисян заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». Поэтому сложившаяся в республике ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.
Политический кризис начался в Армении на этой неделе после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян, напомним, задался вопросом, «почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время последней войны в Нагорном Карабахе, в результате которой Ереван потерпел поражение. Позже появились сообщения о том, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись.
Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое «не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации». Пашинян в ответ освободил от должности Гаспаряна (хотя для этого требуется согласие президента) и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
«Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, исходя из логики не раскачивать ситуацию дальше. Теперь нужно перевести конфликт в русло диалога, каких-то договоренностей. Президент решил провести линию примирения между военными и правительством Никола Пашиняна», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭс, политолог Владимир Лепехин.
Эксперт уверен, что своим решением президент пытался остановить лавину, которая возникла после полемики премьера с военными. «Ситуация патовая: ни одна из сторон не может сделать сильный ход. Поэтому эскалация конфликта ни к чему не приведет, кроме как к разрушению государственных институтов. Президент принял правильное решение в самое критическое время», – подчеркнул собеседник.
Лепехин добавляет, что оппозиция, которая проводит акции протеста в центре Еревана, не в состоянии повлиять на конфликт. «У оппозиции нет возможности вывести на улицы сотни тысяч человек и заблокировать работу органов власти. Главный вектор политического развития Армении – это предстоящие выборы, возможно, досрочные. Подготовка к ним уже идет. Поэтому оппозиция выходит на улицу, где демонстрирует свою активность. Но ресурсов у нее нет, чтобы улица влияла на ход событий. Нельзя сказать, что оппозиция настроена против системы. Идет накат против Пашиняна, против его партии. Это борьба за будущие выборы, где партия премьера должна, с точки зрения оппозиции, уступить свое место другим политическим силам», – подытожил политолог.
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Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом
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Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.
По словам азербайджанского лидера, заявления премьера Армении в связи ракетными комплексами «Искандер» в Баку вызвали вопросы, передает РИА «Новости».
«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», – заявил Алиев.
Он также заявил, что Азербайджан намерен продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией. «Мы будем сотрудничать. После войны были соответствующие контакты, так как надо компенсировать потери по технике. Все идет планово», – сказал.
Алиев добавил, что «российская техника – одна из лучших в мире, просто нужно, чтобы она была в хороших руках».
Ранее в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал 1 марта во время митинга обосновать свою позицию по поводу отказа президента Армена Саркисяна утверждать отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.
«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», – заявление прозвучало во время видеообращения в Facebook, сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, Пашинян пообещал затронуть вопрос, раскрыты ли детали событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, а также «представит реалии» на фоне теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Премьер также заявил о желании рассказать о проводимых в стране реформах в судебно-правовой сфере.
Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Алиев: Пашинян ведет Армению в бездну и разруху
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, но добавил, что правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил Алиев, добавив, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
В то же время он назвал ситуацию в Армении «внутренним делом страны», передает РИА «Новости».
Он также выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.
«Заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по времени Москвы), исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал Алиев, передает ТАСС.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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Пашинян вновь потребовал от Саркисяна уволить главу Генштаба Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике.
«Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.
В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении отказался утверждать отставку главы Генштаба
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Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну, сообщили в администрации главы республики.
«Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа (об освобождении премьер-министру) с возражениями… Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции», – передает сообщение пресс-службы Саркисяна РИА «Новости».
Президент республики заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». По мнению Саркисяна, сложившаяся в Армении ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Азербайджан обвинил Армению в размещении военных в Карабахе
Армения в нарушение совместного заявления о прекращении войны отправила и разместила военнослужащих на территории Нагорного Карабаха, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Зафиксированы факты отправки военнослужащих вооруженных сил Армении для прохождения службы на международно признанной территории Азербайджана в нарушение норм международного права и прав человека. Эти факты происходили уже после подписания совместного заявления, включающего в себя пункт об остановке военных действий», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Как уточнили в азербайджанском МИДе, информацию о размещении армянских военнослужащих в Карабахе распространили международные СМИ, работающие в Армении. В ведомстве потребовали прекратить отправку военных и призвали международное сообщество «принять соответствующие меры для прекращения провокаций».
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе создается в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Пашинян позвал своих сторонников на митинг
Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку.
Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск), передает ТАСС.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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В палаточный лагерь в центре Еревана начали прибывать противники Пашиняна
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С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана, они приносят с собой продукты, теплые вещи.
Лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта около ограждения парламента, где в 10.00 по московскому времени ожидается начало заседания парламента. Около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. Погреться ночью к кострам пускали и стражей порядка. Они мирно обсуждали с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.
С наступлением утра сюда начали прибывать дополнительные группы сторонников – они приносят с собой продукты, теплые вещи, передает РИА «Новости».
В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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Эксперт: Армения демонстрирует последствия правления дорвавшихся до власти непрофессионалов
К плачевному состоянию армянской армии привело правление Никола Пашиняна, который получил власть благодаря поддержке Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя политический кризис в Ереване. По его мнению, это показывает неспособность пришедших к власти революционным путем лидеров управлять страной и защищать ее безопасность.
«США неслучайно построили в Ереване чуть ли не самое большое в Европе посольство. Стратегическая цель Вашингтона там одна – выдавить Россию с Южного Кавказа. Американцы работали там многие годы и вот чего достигли, а мы, к сожалению, эту работу не ведем. У Пашиняна, на самом деле осталось лишь около 20% сторонников в обществе, но те, кто остались зомбированы западной пропагандой», – говорит директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По его словам, Пашинян – это ставленник «даже не самого американского финансиста Джорджа Сороса, а ставленник главы местного отделения фонда Сорова Ларисы Минасян». «При участии уже упомянутых мною зарубежных спецслужб представители фонда Сороса поставили Пашиняна во главе государства, что привело и к плачевному состоянию армянской армии, которое проявилось во время войны», – считает собеседник.
По предположению Багдасарова, сценарий прихода Пашиняна к власти был разработан в первую очередь британской разведслужбой МИ-6 в сотрудничестве с турецкой разведкой и «при активном участии американцев». «Они привели Пашиняна к власти с понятной перспективой – вырвать Армению из-под влияния России, а заодно и решить карабахский вопрос», – говорит эксперт.
«Еще до войны в Карабахе я говорил, что господин Пашинян – это эквивалент «российского Навального». Он вообще не способен управлять государством. У него отсутствует опыт военного и административного управления. Этот человек попал на высший пост в стране в результате определенной манипуляции», – считает политолог.
Багдасаров видит аналогию между событиями в России 90-х годов и нынешними событиями в Армении. «Россия тогда заключила унизительный для себя Хасавюртовский мир, а Армения только что проиграла войну в Карабахе. Такие поражения доказывают неспособность лидеров, пришедших к власти революционным путем, управлять страной, защищать ее национальную безопасность», – считает эксперт.
«Ситуацию в России 90-х и в нынешней Армении сближает непрофессионализм руководства. Причем, в России тогда в правительстве еще оставались советские специалисты, которые хоть что-то понимали. А если, не дай Бог, к власти в России придет новая волна управленцев, которых сейчас пытается вытолкнуть наверх наш уличный протест, то у нас будет еще хуже, чем в Армении. Армения – небольшая относительно мононациональная страна. У нас – огромная многонациональная страна со значительно более сложным устройством. Если к власти в Москве придет «российский Пашинян», это обернется распадом государства. Вот, как опасен непрофессионализм, который дорвался до власти», – предупреждает эксперт.
Напомним, политический кризис начался в Армении в четверг – после того, как вооруженные силы потребовали отставки правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В Ереване с тех пор почти непрерывно проходят акции сторонников и противников Пашиняна.
«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил президент соседнего Азербайджана Ильхам Алиев, добавив, что правительство Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху», передает РИА «Новости». Он также выразил надежду, что события в Ереване не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с Пашиняном и Владимиром Путиным 9 ноября.
Пресс-секретарь Пашиняна опровергла увольнение министра обороны Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не увольнял министра обороны республики Вагаршака Арутюняна, соответствующие сообщения СМИ не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.
«Эта информация не соответствует действительности», – заявила Геворгян госагентству «Арменпресс», передает РИА «Новости».
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Армения оценила отношения с Россией
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что Ереван настроен на непрерывную работу, направленную на упрочение отношений с Москвой.
«Союзнический характер армяно-российских межгосударственных отношений уже предопределяет постоянную, непрерывную работу в плане их дальнейшего упрочения и адаптации к современным реалиям, обусловленным как временем, так и развитиями, которые мы имеем на региональном и глобальном уровнях. Мы намерены эту работу проводить в согласованном ключе, исходя из необходимости обеспечения коренных интересов народов наших стран», – цитирует РИА «Новости» министра.
По его словам, прочным основанием для этой работы всегда являлась и будет являться дружба народов двух стран.
Он также заявил, что Ереван не отказывается от диалога с Баку, однако необходимо формирование повестки.
«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки», – сказал Айвазян, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с главой МИД Азербайджана и ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран.
Не менее важно, как отметил министр, чтобы встречи проходили «при наличии договороспособности у другой стороны».
Между тем помощник армянского президента Армена Саркисяна Асмик Петросян сообщил, что глава Армении пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Оппозиция встретила аплодисментами отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Армении
Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры отреагировали аплодисментами на отказ президента страны Армена Саркисяна подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна.
О решении президента демонстрантам объявил лидер оппозиции Вазген Манукян, его слова были встречены овацией, передает РИА «Новости».
Как заявил Манукян, в воскресенье оппозиция не планирует политических митингов – вместо них пройдет концерт. Протестные акции возобновятся в понедельник.
В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Минобороны Армении призвало власти не втягивать армию в политику
Министерство обороны Армении отреагировало на требование премьер-министра страны Никола Пашиняна уволить главу Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвав власти республики не втягивать вооруженные силы в политические процессы.
«Вооруженные силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа. Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.
«Министерство обороны, вооруженные силы находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы», – добавили в армянском минобороны.
В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Оппозиция Армении призвала офицеров запаса присоединиться к акции протеста
Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян призвал офицеров запаса выйти на акцию протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента Армении и взять с собой палатки.
«Призываю бывших военных, офицеров запаса прийти на проспект Баграмяна со своими палатками», – сказал Сагателян в ходе шествия оппозиции, передает РИА «Новости».
Протестующие находятся у здания генеральной прокуратуры, где потребовали привлечь премьера уголовной ответственности.
Согласно сообщению «Движения спасения родины», объединяющего около 20 политических сил, требующих отставки Пашиняна, новый митинг оппозиции у здания парламента состоится в пятницу в 17.00 мск.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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