В загсах Москвы отменили антиковидные ограничения

Московские загсы сняли введенные из-за коронавируса ограничения и перешли на обычный режим работы, больше не требуется предварительная запись и нет ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы загс и Дворцы бракосочетания», – заявила Ракова, слова которой приводятся в Telegram Комплекса соцразвития Москвы.

Теперь для посещения загсов не требуется предварительная запись. «Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака. Молодожены снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей», – добавила Ракова.

В то же время маски и перчатки по-прежнему являются обязательным «атрибутом» свадебного дня, а также сохраняется социальное дистанцирование, при котором необходимо учитывать максимальное количество гостей.

Днем ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов, таким образом в Подмосковье сняты почти все ограничения.