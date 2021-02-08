В Подмосковье отменили практически все коронавирусные ограничения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов, таким образом в Подмосковье сняты почти все ограничения.

«Подпункт 2 пункта 8 признать утратившим силу», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Согласно этому подпункту в постановлении, вводящем в Подмосковье режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, признается утратившим силу положение о приостановке посещения «гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов».

О прекращении действия ограничений сообщил и губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства области. «По сути, все ограничения сняты. На массовые мероприятия остались ограничения, но на трибунах, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы», – сказал он, передает телеканал «360».

13 января в Подмосковье разблокировали транспортные карты для студентов. Кроме того, в декабре льготный проезд был разблокирован и для пожилых жителей региона. Также после каникул в очном режиме начали работать школы, колледжи и детсады.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер. Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки.