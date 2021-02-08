В Чехии сравнили урон от COVID с ущербом от Второй мировой войны

Эпидемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничительные меры нанесли Чехии больший ущерб, чем Вторая мировая война, считает глава минтруда республики Яна Малачова.

По ее словам, вся Чехия «остановилась» в связи с введенными властями ограничительными мерами против распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на газету Mladá fronta DNES.

«Даже Вторая мировая война не нанесла [республике такого урона], как COVID-19. В никакой иной [исторической] ситуации у нас не было того, чтобы дети не ходили в школы», – подчеркнула она.

В Чехии, на территории которой распространяется так называемый британский штамм коронавируса, с 27 декабря действует максимальный уровень эпидемиологической угрозы. Гражданам рекомендовано отказаться от использования обычных медицинских масок и перейти на респираторы, которые обеспечивают значительно более высокую степень защиты органов дыхания от COVID-19.

В октябре 2020 года министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью.

Напомним, министерство здравоохранения Чехии изучает правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия.