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Минздрав Чехии заявил о возможности прямых закупок вакцины «Спутник V»
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Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», минуя регистрационные органы ЕС, сообщило пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на свои источники в ведомстве.
«Еще несколько дней назад эксперты минздрава получили задание выяснить, какие правовые возможности существуют для того, чтобы вакцина «Спутник V» могла быть разрешена для использования в республике без соответствующего одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)», – цитирует РИА «Новости» сообщение издания.
То есть идет поиск варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в чешском государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ).
Ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По словам чешского премьера, когда речь идет о здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии.
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов со времен СССР
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Американское издание Bloomberg считает, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научный прорывом России с советских времен.
По оценке издания, обнародованные журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показали, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства. Как отмечает Bloomberg, после публикации многие страны «выстроились в очередь» в качестве потенциальных заказчиков вакцины, не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования, в том числе член Евросоюза Венгрия, а Бразилия и Индия находятся в одном шаге от этого, передает ТАСС.
По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которые приводит агентство, успех российского препарата в борьбе с коронавирусом может усилить геополитическое влияние Москвы, в частности в Латинской Америке.
Европейские регулирующие органы также начинают рассматривать запрос на разрешение «Спутника V» после обещания ФРГ помочь ускорить эту процедуру. Как сообщил агентству главный редактор «Ланцета» Ричард Хортон, данный процесс может занять несколько месяцев ввиду необходимости предоставить подробные сведения о препарате. «Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но [это произойдет] не быстро», – сказал он.
Напомним, один из самых влиятельных медицинских журналов мира – британо-нидерландское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
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Власти Чехии сообщили об интересе к «Спутнику V»
Чехия может пойти по венгерскому пути, решая вопрос с использованием российской вакцины «Спутник V», заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Венгрия первой в Европе разрешила применение «Спутника V», заключив договор с Россией на поставку вакцины от коронавируса, не дожидаясь одобрения на уровне ЕС. «Мы хотим рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти подобным путем, как Венгрия, в случае если получим российскую вакцину «Спутник V», приводит РИА «Новости» слова Бабиша пражскому сетевому изданию Deník N после переговоров в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном об опыте использования вакцины в этой стране.
Бабиш также заявил чешскому ТВ, что «лучшая вакцина – это безопасная вакцина, а также та, которая уже имеется в нашем распоряжении.
В случае с вакцинами речь идет не о политике, а о здоровье людей... Мне надо было побывать здесь еще в ноябре», – добавил он.
«Мы не можем ждать от Брюсселя, поэтому мы начали переговоры о поставках вакцин с Россией и Китаем. Всю эту ценную информацию мы сегодня передали чешской стороне», – в свою очередь заявил венгерский премьер.
Бабиш на следующей неделе намерен посетить Сербию, которая тоже уже использует российскую вакцину.
Ранее чешский премьер неоднократно выражал недовольство резким замедлением поставок в страну вакцин фирм Pfizer/BioNTech и Moderna, из-за чего затянулась вакцинация первоочередников, к которым относятся граждане в возрасте свыше 80 лет и медики, работающие с больными COVID-19. Также Бабиш, ссылаясь на данные экспертов, дал высокую оценку вакцине «Спутник V».
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Россия оказалась единственной страной, способной привить всех желающих до лета
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Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».
«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – приводит ТАСС слова Дмитриева.
По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре-октябре. «Поэтому это – великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус [производства и поставок вакцины «Спутник V»] на России. На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ», – отметил Дмитриев.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
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В России назвали сроки начала испытаний «Спутник V» на детях
Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследование вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях начнется летом.
«Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», – заявил глава центра в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Создано повышающее эффективность вакцин от коронавируса вещество
Американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали вещество-адъювант, повышающее эффективность вакцин от коронавируса.
Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты, передает РИА «Новости».
Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.
Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.
Ранее ученые Медицинской школы Университета Питсбурга выяснили, что новые штаммы COVID-19 могут обходить антитела благодаря генетическим мутациям, которые способны уклоняться от иммунного ответа.
Закрытым из-за коронавируса Лувру и Версалю грозит банкротство
Французские музеи, которые остаются закрытыми на протяжении нескольких месяцев из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса, находятся на грани банкротства, заявил администратор Лувра и Национальной школы декоративного искусства Фредерик Жуссе.
«Музеи – большие или малые – почти разорены. Если приводить некоторые цифры, то можно сказать, что Лувр теряет 10 млн евро в месяц, Версаль потерял 70 млн в прошлом году», – цитирует РИА «Новости» слова Жуссе телеканалу BFMTV. Ранее руководство Лувра сообщало, что посещаемость музея снизилась на 70% в прошлом году.
Ранее около ста представителей музеев и центров искусства во Франции направили обращение министру культуры страны, призвав власти разрешить частичное возобновление работы музеев.
«Мы просим, чтобы они (музеи) были открыты на тех же условиях, что магазины сегодня. Есть музеи, которые принимают лишь несколько посетителей в день, это меньше, чем булочная напротив. Поэтому можно их открыть. Естественно, такие большие музеи, как Лувр или Версаль, должны работать с ограничениями. Но они прекрасно могут все организовать, действует система онлайн-бронирования», – сказал Жуссе, задавшись вопросом, почему непродовольственные магазины, в которых большая посещаемость, открыты, а музеи остаются закрытыми.
По его словам, никто не ходит в музеи поздно вечером, поэтому и комендатский час, действие которого во Франции начитается в 18.00, будет соблюдаться в случае открытия культурных учреждений.
Ранее власти Франции приняли решение пока воздержаться от введения нового локдауна на всей территории страны, но ужесточили ряд действующих ограничений. Франция с 31 января запретила въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом исключений.
C начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составило более 3,2 млн человек, свыше 77 тыс. скончались.
Глава РФПИ назвал вакцинацию критиков «Спутником V» формой извинения с их стороны
Критики российской вакцины от коронавируса «Спутник V», привившиеся ей, фактически в такой форме извинились за свои слова, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Вы знаете, было очень много критики. Извинился – никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому, это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие», – приводит РИА «Новости» слова Дмитриева в интервью телеканалу «Россия 1».
«Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами. Потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли», – подчеркнул он.
Глвава РФПИ также назвал публикацию в научном журнале Lancet «шахом и матом» для противников вакцины, заявив, что «это открывает возможности не только для «Спутника», но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже».
Кроме того, Дмитриев заявил, что создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут быть выдвинуты на Нобелевскую премию.
«Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию», – отметил он.
О том, что разработчиков российских вакцин против коронавирусной инфекции нужно выдвигать в том числе и на присуждение Нобелевской премии считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уверен, что «ни одна страна на планете Земля в настоящий момент не может похвастаться таким разнообразием вакцин – от классической, которая разработана в Федеральном научном центре имени Чумакова, до инновационных – векторных из Института имени Гамалеи и синтетической полипептидной, которая разработана в новосибирском «Векторе».
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Паломникам запретили въезд на Афон
Запрет на все паломнические посещения Святой Горы Афон продлен до 28 февраля в связи с пандемией коронавируса, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.
Решение было принято вице-губернатором Афона. Отмечается, что все монахи, государственные чиновники и рабочие перед посадкой на суда должны будут сдавать тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд в святое место, передает РИА «Новости».
Во время первого карантина в Греции на Афоне также вводился запрет на паломничество. 22 сентября на Афоне ввели ограничения по количеству посетителей в одном монастыре. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.
Минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V»
Специальный комитет министерства здравоохранения Ливана одобрил для экстренного использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщило Национальное информационное агентство страны.
Решение было принято во время заседания комитета в пятницу. В дальнейшем комитет также намерен рассмотреть запрос на регистрацию китайской вакцины Sinopharm, передает ТАСС со ссылкой на ливанское агентство.
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Мьянма одобрила применение вакцины «Спутник V»
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Мьянма одобрила применение российской вакцины «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны.
«Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник.
Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
Ранее минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V». Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
В России выявили 16,6 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 16 тыс. 627 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16627 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2214, Санкт-Петербурге – 1248, Московской области – 955.
Всего в стране выявлено 3 951 233 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 436 326 человек, из них 22831 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 497 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 76229 человек.
Накануне, 5 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16688. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 61.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID
Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен.
«Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. – прим. ВЗГЛЯД.) в ряде стран», – цитирует РИА «Новости» Керкховен.
По ее словам, этого удалось добиться прежде всего благодаря применению ограничительных мер, прерывающих цепочки передачи вируса. Другим, «невероятно мощным инструментом» противодействия коронавирусу она назвала вакцинацию.
При этом эксперт ВОЗ настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать соблюдение мер по борьбе с пандемией.
Ранее Bloomberg сообщал, что по всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся.
Вирусолог назвал особенности третьей волны коронавируса в России
Тенденция снижения новых случаев заболевания продолжится, однако не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
Вирусолог напомнил, что вторая волна COVID-19 еще не закончилось, хотя наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев, но, по его словам, не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена, передает РИА «Новости».
В случае проникновения в Россию британского, южноафриканского и бразильского штаммов, распространение вируса может происходить гораздо быстрее, подчеркнул Нетесов.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.
В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.
Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. Кроме того, новую разновидность коронавируса (CAL.20C) выявили в Калифорнии Американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса.
Ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса: один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
Вирусолог оценил опасность заражения сразу двумя видами коронавируса
Сразу два варианта коронавируса могут оказаться в организме одного человека, что может привести к крайне необычным ситуациям. Измененный вирус может вызывать как более тяжелое течение болезни, так и более легкое, полагает вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, отличается повышенной скоростью мутации, из-за чего в разных регионах мира фиксируют появление его вариаций.
«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами. Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни или более легкое, или же, что новые варианты распространяются быстрее. Вот эти новые генотипы пока все равно укладываются в пределах одного вируса SARS-CoV-2», – передает радио Sputnik мнение вирусолога.
Для защиты от двойного проникновения любых вариаций коронавируса рекомендуется сделать прививку Бутенко рекомендовал сделать прививку.
«Пока это многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации. Считается, что прививки могут защитить против всех вариантов вируса, которые существуют», – заключил вирусолог.
Ранее в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире, благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19.
Житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19
Сотруднику национального глазного центра Сингапура (SNEC) по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Никаких побочных эффектов у мужчины выявлено не было, сообщили в SNEC.
Ошибку обнаружили сразу же после прививки, сотрудник был госпитализирован, передает сообщение центра ТАСС.
В результате внутреннего расследования выяснилось, что превышенная доза была введена по ошибке, возникшей из-за несогласованных действий персонала, ответственного за вакцинацию, уточнили в медицинском учреждении.
В конце декабря 2020 года в Германии восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу вакцины Pfizer/ BioNTech. Четверо были госпитализированы в больницу с симптомами гриппа.