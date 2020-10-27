Власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью

Чешское правительство запретило с 28 октября по 3 ноября свободное передвижение граждан с 21.00 до 05.00 в связи с увеличением темпов распространения коронавируса в республике, сообщил министр здравоохранения Роман Прымула.

«Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта. Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября по 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21.00 до 04.59 по территории Чехии», – приводит слова министра здравоохранения республики ТАСС.

Прымула уточнил, что допускаются некоторые исключения из правил. Это срочные рабочие поездки и выходы из дома для исполнения обязанностей, связанных с обеспечением общественного порядка и оказанием медицинской помощи населению. Можно осуществлять неотложные поездки. Разрешен выгул собак в радиусе 500 метров от дома.

Глава Минздрава Чехии подчеркнул, что правительство обязало перевести все государственные и коммерческие организации на удаленный режим работы. Социальные контакты должны быть максимально ограничены.

По словам чивновника, в Чехии, население которой составляет порядка 10,7 млн человек, может насчитываться до полумиллиона заразившихся коронавирусом. Большинство из них не проверялось на наличие инфекции.

Министр также уведомил, что в больницах, ориентированных преимущественно на прием пациентов с коронавирусом, откладываются плановые операции. В домах престарелых со следующей недели начнется регулярное тестирование постояльцев. В Чехии стремительно увеличивается число заразившихся граждан старше 65 лет, что вызывает особое беспокойство властей.

Принимавший участие в пресс-конференции вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил о новых ограничениях в работе магазинов. «Запрещается розничная торговля по воскресеньям. С понедельника до субботы она не может вестись с 20.00 до 05.00», – подчеркнул он.

При этом не изменится режим работы аптек, автозаправочных станций, а также магазинов «в местах с повышенной концентрацией граждан». К ним, в частности, относятся вокзалы и аэропорты. Рестораны и кафе с 06.00 до 20.00 смогут продавать еду и напитки навынос через специально оборудованные окна выдачи.

Приостанавливается работа сельскохозяйственных рынков. Разрешена лишь разъездная рыночная торговля, которая позволяет обеспечивать продуктами питания и хозтоварами жителей населенных пунктов, где отсутствуют магазины.

В завершение пресс-конференции Прымула выразил надежду на то, что власти сумеют взять под контроль ситуацию с коронавирусом и предстоящее Рождество чехи встретят в относительно привычной обстановке.

Напомним, 15 октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о второй волне коронавируса в странах Европы и Израиле.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД