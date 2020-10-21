В Чехии из-за коронавируса решено закрыть большинство магазинов

Власти Чехии из-за увеличения темпов распространения коронавируса приняли решение закрыть магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, заявил министр здравоохранения республики Роман Прымула.

«Закрываются магазины, кроме, конечно, [имеющих] в ассортименте [товары] первой необходимости. В торговых центрах останутся открытыми только магазины, торгующие продуктами питания, средствами дезинфекции и хозтоварами, а также аптеки», – передает ТАСС слова министра.

Напомним, Прымула призвал в четверг жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок.

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