Власти Украины вознамерились вакцинировать половину населения в течение года Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19 Украинская журналистка отреагировала на проверку СБУ после вопроса о присоединении Украины к России 8 февраля 2021, 12:33

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Проживающая на Украине журналистка Алена Березовская рассказал об отсутствии вины за заданный главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку вопрос о присоединении Украины к России. В ходе беседы для телеканала RT Березовская спросила Медведчука: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?» СБУ начала в связи с этим проверку, сообщила Березовская, которая не исключила, что «может быть, даже будет возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости». «Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», – сказала она. Березовская отметила, что она не чувствует себя в безопасности из-за складывающейся ситуации. При этом она назвала решение СБУ начать проверку из-за заданного ею вопроса правом этого ведомства, но, по ее мнению, «нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения». Украинская журналистка также связала решение СБУ с решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд оппозиционных телеканалов. «Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите», – заключила она. Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где с 2014 по 2016 год работала главным редактором сайта «Украина.ру», сейчас она проживает на Украине. В начале февраля каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.

СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык 5 февраля 2021, 22:24

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала. По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины». «И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – заявил Зеленский в Twitter. Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев. Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни». «Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский. Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба». «Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке. Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента. Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» России за блокировку оппозиционных СМИ 7 февраля 2021, 11:40

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина готовится к ответным мерам, которые якобы могут поступить со стороны России, за блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – прим. ВЗГЛЯД) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит ... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», – слова министра прозвучали в эфире «Радио Свобода», сообщает украинское издание «Страна.ua». Кулеба также добавил, что не знает «где прилетит», но Киев уже работает над тем, чтобы общество и государство были готовы ответить на якобы возможные меры со стороны России. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения против трех телеканалов были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились и на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президенту. Украинский посол раскритиковал президента Германии за приравнивание СССР к России 7 февраля 2021, 16:31

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев выступает против искажения истории о «нацистской оккупации», а также против попыток «обеления» проекта «Северный поток – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Высказывания федерального президента (президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера – прим. ВЗГЛЯД) относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», – цитирует Мельника «Укринформ». По мнению посла, приравнивание СССР к России является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», среди которых есть и украинцы. Мельник заявил, что Штайнмайеру стоило посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, когда президент приезжал в Киев. По мнению посла, тогда бы немецкий политик узнал бы «о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение». По словам Мельника, «не менее 8 млн жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более 5 млн мирных жителей, а из 6 млн украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных». Посол также считает, что не стоит цинично защищать газопровод «Северный поток – 2», который, по словам Мельника, несет в себе «прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии». Комментируя призывы к прекращению проекта «Северный поток – 2», президент Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой. Кроме того, он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 млн человек в бывшем СССР. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17 6 февраля 2021, 15:36

Фото: Alexander Ermochenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, говорится в документе нидерландского правительства. Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы, передает РИА «Новости». «В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», – говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока. Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства. «Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», – подчеркивается в документе. Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе в июне, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение рейс MH17. В свою очередь начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан на брифинге о первичных радиолокационных данных воздушной обстановки в районе катастрофы Boeing 777 заявил, что Украина не обнародовала данные своих радиолокационных станций, это позволяет предположить, что ракету запустили с территории ВСУ. Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая контролировалась украинской армией. На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии 6 февраля 2021, 05:55

Фото: Lilly/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред». «Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он. Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора». Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить. Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией. Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине 7 февраля 2021, 04:31 Текст: Антон Никитин

Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в Винницкой и Львовской областях Украины, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. «В 00.52 (6 февраля) на аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина – шум в топке котла. В 04.58 на аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина – неисправность автомата безопасности», – написал Герус в своем Telegram-канале, уточнив, что обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК. Как подчеркнул парламентарий, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы Украины. «Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», – добавил Герус. Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 2 и 3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. 4 февраля на Украине заявили о критической ситуации в стране с запасами энергетического угля. 5 февраля российская энергетическая компания «Интер РАО» по просьбе Киева в разы увеличила поставки электроэнергии на Украину. В тот же день Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества. Крым предложил оказать Украине помощь с поставками электроэнергии в случае направления запроса в Москву и восстановления опор на границе с Украиной. Газета ВЗГЛЯД разбилась, сколько Украине придется заплатить за «дерусификацию электричества». Украине предсказали африканские зарплаты 6 февраля 2021, 20:08 Текст: Абдулла Шакиров

Сырьевой характер экономики Украины не позволяет ей надеяться на европейский уровень зарплат, с существующей структурой производства республика может рассчитывать на обеспечение работой и деньгами не более 5 – 7 млн человек, считает украинский экономист Юрий Гаврилечко. «Достичь хоть какого-то позитивного экономического результата нам мешает отсутствие, с одной стороны, адекватной социально-экономической политики, а с другой, вообще какой-либо политики по развитию государства. Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши – это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет. Единственное, что нас ждет – падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», – цитирует эксперта «Главред». Гаврилечко обратил внимание на то, что Украина в последние годы активно деиндустриализовалась, а единственным поддерживаемым экономику сектором была сельскохозяйственная промышленность, которая, впрочем, держалась за счет продажи сырья. Также, по наблюдениям экономиста, население республики на протяжении последних 30 лет «с удовольствием голосует за одни и те же политические проекты, реализующие одну и ту же политику продажи ресурсов. Гаврилечко отметил, что Украина – единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него. «Более того, последние десять лет уровень зарплат у нас остается на одном и том же месте в долларовом эквиваленте и, увы, в ближайший десяток лет нас ждет то же самое», – констатировал экономист. Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. В то же время советник президента республики по экономическом вопросам Олег Устенко предрек рост украинской экономики. Кравчук призвал Украину отвечать Донбассу «выстрелом на каждый выстрел» 7 февраля 2021, 21:47 Текст: Абдулла Шакиров

Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма, заявил экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. «Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело – нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта», – цитирует Кравчука «Украина 24». Как заявил дипломат, представители Донбасса регулярно нарушают договоренности, а поэтому украинским военным нужно действовать аналогично, «на каждый выстрел отвечая выстрелом». «Не надо выдумывать, что это – провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», – сказал он. Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее пецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ. В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма 8 февраля 2021, 12:16

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Анна Кукушкина

«75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма. «В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта с Россией и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник. «По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить». «Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник. «Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР. «Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник. Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Осквернение памятника Бандере во Львове выгодно провокаторам из СБУ 5 февраля 2021, 20:30

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Текст: Андрей Резчиков

Осквернение памятника главарю националистов может быть связано с предстоящим голосованием во львовском облсовете о возвращении Бандере звания Героя Украины. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Олег Хавич. В ночь на пятницу неизвестные облили краской статую Бандеры в центре Львова. «Организаторами акции во Львове я считаю Службу безопасности Украины, которая сейчас по всей стране усиленно выполняет план по выявлению «врагов народа». А поскольку таких на Западной Украине давно не осталось, то их нужно придумать. Тем более что во Львове живут несколько тысяч переселенцев с Донбасса», – считает директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич. Собеседник уверен, что именно СБУ в последние годы стояла за всеми актами вандализма в этом регионе: свастиками и антисемитскими надписями на синагогах, разрушением памятника убитым бандеровцами полякам в селе Гута Пеняцкая Львовской области и т. п. «При спецслужбы сообщали прессе про некие ответные «польские диверсии». На самом деле это была лишь попытка одного из приехавших на экскурсию во Львов польского лицеиста отломать одну из досок, которыми вот уже не одно десятилетие обиты фигуры львов на входе в польский военный мемориал на Лычаковском кладбище», – говорит политолог. Источники Хавича в городе называют возможной причиной случившегося акта вандализма планы Львовского областного совета рассмотреть 16 февраля обращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно возвращения Степану Бандере звания Героя Украины. «Путем подобной нехитрой провокации просто пытаются привлечь внимание к этой культовой для украинских националистов фигуре, поставив Зеленского «на шпагат»: либо подписать соответствующий указ, потеряв очередную часть своего электората на Востоке Украины, либо оказаться под градом критики – за недостаток патриотизма», – рассказал эксперт. Хавич заверил, что на Западе Украины задолго до Майдана не осталось никакого организованного сопротивления украинскому национализму и героизации нацистских коллаборационистов типа Степана Бандеры. «Более того, даже в русскоязычной среде бытовало мнение: ставьте себе монументы хоть Гитлеру, лишь не трогайте памятники нашим героям, а в других регионах позвольте самим определять политику исторической памяти. К сожалению, такой оборонительный подход показал свою неэффективность, и не только на Львовщине», – подытожил политолог. В ночь на пятницу на площади Кропивницкого во Львове неизвестные облили краской памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы. Этот памятник неоднократно подвергался осквернению. Похожий инцидент произошел в августе 2019 года. Тогда же неизвестные осквернили памятник столетию Западно-Украинской Народной Республики. Летом прошлого года на украинском кладбище в Канаде на монументе, посвященном легионерам дивизии СС «Галичина», кто-то написал: «Нацистский военный памятник». Сначала местные правоохранители сочли это «преступлением на почве ненависти», а после отозвали свои заявления, принесли извинения и подчеркнули, что не поддерживают нацизм. Мэр Оквилла (города, где произошел инцидент) Роб Бертон и шеф муниципальной полиции Стив Таннер призвали демонтировать данный монумент. Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Саакашвили увидел в России угрозу Мариуполю и Херсону 6 февраля 2021, 19:32 Текст: Абдулла Шакиров

Россия стремится подчинить своему контролю Мариуполь и Херсон для того, чтобы иметь возможность снабжать Крым, заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина». «К сожалению, война только усиливается, и мы уходим на другой этап войны. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Конечно, они (Россия) хотят расширить свое присутствие в Украине. Почему? Чтобы снабжать Крым, чтобы там была вода, логистика и морское сообщение. Им обязательно надо контролировать Мариуполь и Херсон», – передает слова Саакашвили РИА «Новости». Накануне сторонники Саакашвили провели в Грузии акцию протеста, обвиняя власти в нежелании раздражать Москву. Ранее власти Крыма отмечали, что Саакашвили старается привлечь к себе внимание за счет пиара на крымской теме, попутно пытаясь свести счеты с политическими оппонентами. Напомним, весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию региона, значительно ухудшив его экономическое положение. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний глава республики Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. Украина впервые с июля обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм 6 февраля 2021, 11:58 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в субботу Донецкую народную республику (ДНР) из орудий калибра 122 мм. Такой вид вооружений был применен украинской стороной впервые после вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием в конце июля прошлого года. ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм по западной окраине Донецка. Обстрел был зафиксирован в 10:05 в субботу, сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР. Огонь велся в направлении поселка Старомихайловка со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровки. При этом также применилось вооружение боевой машины пехоты. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС со ссылкой на данные представительства. Предыдущий факт использования украинской армией 122-миллиметровых орудий был зафиксирован 9 июля 2020 года, до введения дополнительных мер, запрещающих применение любого вооружения. Ранее пецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тысячи нарушений режима тишины в Донбассе. Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ. Между тем, экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. Журналисты заблокированных украинских телеканалов создали видеоблог на YouTube 5 февраля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сотрудники заблокированных оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK создали свой канал на видеохостинге YouTube «Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone». «Мы, журналисты трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые, вопреки законодательству и здравому смыслу, были закрыты нынешней властью, продолжим свою работу, несмотря на колоссальное давление. Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас», – говорится в заявлении журналистов, передает РИА «Новости». Также в заявлении отмечается, что «попытки устроить «Северную Корею», в которой звучит только выгодная власти информация, «не пройдут». Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента. Украина выразила солидарность с высланными из России дипломатами 6 февраля 2021, 12:31 Текст: Ксения Панькова

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России. «Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», – говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению Киева, «решение России противоречит Венской конвенции». Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.