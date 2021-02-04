Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.

«Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда», – написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.

«У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. ... Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором», – сказал сам Ашурков в эфире «Эха Москвы».

Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной. «Он же даже не опровергает это видео. У меня вопросы к Ашуркову остались: узнаете ли себя на кадрах RT, если да, кем был его собеседник, при каких условиях была организована эта встреча, встречался ли Ашурков с представителями британских или других западных министерств иностранных дел, прочих ведомств и спецслужб в 2012 году, раньше или позже? Если встречался, насколько регулярными были эти контакты?», – отметил журналист.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом. «На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию», – написал он в Telegram.

По словам Чеснакова, таким образом Ашурков во-первых признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста». «Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться», – добавил он.

Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов.

На видео обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. «В средствах массовой информации был опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты (западных политиков о судебном решении по Навальному), которые вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Тех, кому интересно, «а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты», представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов. «Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции: невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии», – заявила Захарова.

В то же время в посольстве Великобритании в Москве заявили, что не комментируют «слитые кем бы то ни было» видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что «является стандартным элементом дипломатических отношений».