Академик РАН объяснил рост числа смертей от коронавируса в мире

Количество смертей в мире возросло за последнюю неделю, потому что это результат праздников, во время которых был подъем заболеваемости, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что за минувшую неделю от коронавирусной инфекции в мире скончались более 96 тыс. человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Тем не менее за это же время на 13 % снизилась заболеваемость, что является хорошим показателем.

«Умирают те, кто заболел коронавирусом месяц назад, недели три, некоторые даже больше месяца назад. Тогда как раз был подъем заболеваемости. Смертность же наступает не во время подъема заболеваемости, а после, когда появились осложнения и так далее», – говорит Зверев.

Врач подчеркивает, что подъем случаев смертей от коронавируса – это результат праздничных гуляний, которые как раз были месяц назад. Особенно много людей заражались в Рождество, потому что было массовое скопление народа.

«А теперь, естественно, поскольку число заразившихся падает, количество смертей будет падать. А в среднем процент смертности останется прежним», – заключил вирусолог.

Предыдущий антирекорд по летальности от заболевания был установлен с 18 по 24 января текущего года. Тогда в мире зафиксировали 95 тыс. летальных исходов.