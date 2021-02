Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» В Нью-Йорке нашли новый вариант коронавируса 25 февраля 2021, 14:43 Текст: Дмитрий Зубарев

В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета. Медики присвоили новому варианту название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение. «Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка», – передает РИА «Новости» слова директора исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвида Хо. По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР. Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса.

Франция выступила за одобрение в ЕС вакцины «Спутник V» 24 февраля 2021, 17:03

Франция положительно относится к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин были одобрены в Европе, это относится и к «Спутнику V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. Атталь назвал пандемию глобальным вызовом, он считает, что современный мир мобилизуется для того, чтобы ответить на него, в частности, посредством вакцин. «Естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы как можно больше надежных и эффективных вакцин могли быть предложены гражданам во всем мире и, в частности, в Европе и во Франции. Поэтому, естественно, мы положительно относимся к тому, чтобы вакцины, которые доказали свою эффективность и надежность, могли быть предложены Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) для одобрения. Конечно, это относится и к вакцине «Спутник V», а также другим вакцинам, которые разработаны в других странах», – передает РИА «Новости» слова Атталя. Ранее в Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии. В ЮНЕСКО назвали число не получивших ни одной дозы вакцины стран 24 февраля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Более 130 государств по всему миру еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одоэ Азуле. «Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины», – цитирует Азуле сайт ЮНЕСКО. Он добавил, что наиболее уязвимые слои населения по всему миру до сих пор не защищены от этого вируса. В ЮНЕСКО отметили, что некоторые развитые государства законтрактовали столько доз вакцины, что могут позволить себе привить население своих стран два, три или даже пять раз, при этом страны Глобального Юга остаются позади. Также в сообщении приводятся слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. Он отметил, что с пандемией в мире нельзя покончить в одном месте, пока с ней не будет покончено в другом. «В конечном итоге справедливость вакцинации – это не просто правильный выбор, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику», – указал он. Отмечается, что Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) призвали сменить курс действующих стратегий вакцинации от COVID-19. Организации призывают к тому, чтобы вакцины рассматривались как глобальное общественное достояние, доступное на справедливой основе во всех странах, «а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на эти вакцины. Ранее глава ВОЗ Гебрейесус заявлял, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран. В Финляндии выявлен новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса 24 февраля 2021, 16:43

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Его выявили у двух человек, сообщила местная лаборатория Vita Laboratoriot. Впервые об однаружении нового штамма финские специалисты сообщили 17 февраля, передает РИА «Новости». «Сейчас есть два пациента, у которых вариант Fin-796H был подтвержден. Оба принадлежат к одной цепи заражения в Финляндии. В той же цепи инфекции есть еще четыре пациента, которым был поставлен диагноз (коронавирус). Таким образом, вариант, вероятно, будет иметь место как минимум у четырех других пациентов в дополнение к двум подтвержденным», – говорится в сообщении. Был определен весь геном нового штамма Fin-796H, исследования подтвердили, что это уникальный вариант вируса SARS-CoV-2, который ранее не был идентифицирован в мире, он отличается от всех предыдущих вариантов по крайней мере 15 различными участками вирусного генома. Всего в Финляндии обнаружено более 450 случаев заражения штаммами коронавируса, большинство из которых представляют британский вариант (427), южноафриканский (22) и бразильский. Ранее в ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (+8). Меркель выступила против привилегий для привитых от COVID 24 февраля 2021, 18:21 Текст: Ксения Панькова

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против того, чтобы предоставлять гражданам с прививкой от коронавируса какие-либо преференции, поскольку людей без вакцины в ФРГ – подавляющее большинство. При этом она не исключила этого в будущем. По ее словам, когда-нибудь «нужно будет подумать – можно ли в некоторых областях дать доступ [к товарам и услугам] только привитым». Он добавила, что говорить об этом можно будет только тогда, когда многие себе сделают прививку, а другие будут противиться этому. «Но мы еще не достигли этой стадии», – сказала Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС. На данный момент, по словам канцлера, все это неактуально, поскольку людей без вакцины в ФРГ – подавляющее большинство. Меркель назвала еще одно условие – должно быть научно доказано, что привитые не передают коронавирус другим гражданам. Накануне Меркель заявила, что в Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. В России оценили прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19 24 февраля 2021, 23:45 Текст: Евгения Шестак

Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии коронавируса в начале 2022 года можно считать точным, заявил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. По мнению специалиста, к 2022 году будут отмечаться только эпизодические вспышки коронавируса. Однако эксперт указал на проблему того, что во многих странах, где введен жесткий карантин, COVID-19 переболела лишь небольшая часть населения, передает «Комсомольская правда». «Какие-то формы все равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остается. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», – заявил вирусолог. Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий позади и человечество знает о вирусе больше, чем на момент, когда он только начал распространяться. Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19 25 февраля 2021, 06:35 Текст: Наталья Ануфриева

Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны тем, что долго не могут получить вакцину от коронавируса, сообщают СМИ. Газета The New York Times сообщила, что дипломаты недовольны и разочарованы из-за того, что сотрудники госдепартамента США получают прививки от коронавируса раньше. Американский посол в самопровозглашенном Косово Филипп Коснетт, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников, передает РИА «Новости». «Все сложнее принять логику госдепартамента в приоритетности вакцинации тыловых сотрудников в Вашингтоне. До тех пор, пока госдепартамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, влияние пандемии на здоровье, благосостояние и работоспособность будет значительным», – сказал посол. Некоторые американские дипломаты заявляют, что у них «складывается впечатление, будто потребности находящихся в США высокопоставленных руководителей и сотрудников считаются более важными, чем тех, кто живет в странах с растущим числом случаев заражения или отсутствием современной системы здравоохранения». До этого сообщалось, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин американского производства бывают вынуждены обращаться за прививками к другим странам, в том числе к России. Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США 25 февраля 2021, 00:10 Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса. «13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», – говорится в указе, передает ТАСС. В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки продления режима ЧС не уточняются. Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур. Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство. Мексика приступила к вакцинации «Спутником V» 24 февраля 2021, 22:35 Текст: Ксения Панькова

В Мексике началась вакцинация пожилых людей против коронавируса российским препаратом «Спутник V», первым привился 72-летний Франсиско Бетансо, который рассказал, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы вакцины. На выходе из центра вакцинации в столичном округе Истакалько Бетансо встречали десятки журналистов – доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, был строго ограничен для всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов. На вопрос, знает ли он, какой препарат ввели ему врачи, он ответил, что это была «первая российская вакцина», передает РИА «Новости». Некоторые из вакцинированных мексиканцев, которые выходили после Бетансо, затруднились ответить на вопрос о том, какой препарат им только что ввели, другие отвечали, что это «Спутник». При этом все опрошенные отметили, что не придают этому большого значения. Мэр столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила, что применение вакцин начали утром 24 февраля в шести центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных «ячеек». Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тыс. человек. Накануне Мексика получила первую партию «Спутника V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса. «Спутник V» одобрен уже в 36 странах, и их число продолжает увеличиваться. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии. Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 24 февраля 2021, 22:49 Текст: Вера Басилая

Гондурас зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, став 36 страной, где одобрено применение российского препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) Республики Гондурас. Регистрация вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Гондурас стал 36 страной, где одобрено применение российской вакцины. «Спутник V» - это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Египет одобрил применение «Спутника V». В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте. Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» 25 февраля 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, сообщила газета Helsingin Sanomat. Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января. «Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда и какой вакциной я привьюсь», – передает РИА «Новости» слова Хелина. Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу «Спутника V». «Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», – отметила глава компании Specta. Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к «Спутнику V». «Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», – подчеркнул он. Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным. В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer. Египет одобрил применение «Спутника V» 24 февраля 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», таким образом препарат одобрен для применения уже в 35 странах мира, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением Египта по лекарствам. Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 миллионов человек, стал 35 государством в мире, одобрившим применение вакцины «Спутник V», – отметили в фонде, передает РИА «Новости». Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры. «Спутник V» одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане. Ранее швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung сообщило, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом. Минздрав Дании оценил риск оказаться в больнице с «британским» штаммом COVID 24 февраля 2021, 21:57 Текст: Вера Басилая

Вероятность оказаться на больничной койке у заразившихся так называемым «британским» штаммом коронавируса выше на 60%, заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике. «Последние исследования в Дании показывают, что риск попасть в больницу у заразившегося штаммом B117 – так называемым «британским» – выше примерно на 60%»,– цитирует РИА «Новости» датского министра. «Коэффициент распространения у этого штамма составляет около 1,2, так что получается, что в целом коэффициент распространения коронавируса превышает единицу, хотя другие варианты вируса имеют коэффициент гораздо ниже единицы», – добавил глава института здравоохранения страны Хенрик Уллум. Он также уточнил, что в Дании заразившихся этим вариантом коронавируса сейчас более 60% из всех выявленных положительных проб. По словам министра здравоохранения, в стране зарегистрировано как минимум два случая заражения «южноафриканским» штаммом. При этом в среду власти Дании объявили о том, что вводят ряд послаблений для того, чтобы возобновить общественную жизнь в стране. Ранее ВОЗ заявила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Эксперт предсказала выпуск COVID-вакцин в виде спрея 24 февраля 2021, 22:16 Текст: Вера Басилая

Вакцины от коронавируса могут в будущем выпускаться в форме спрея для носа или таблеток, считает профессор Оксфордского университета, специалист по вакцинам Сара Гилберт. «У нас есть вакцины от гриппа в виде спрея для носа, и это в будущем может стать хорошим подходом для вакцин от коронавируса. Также возможно рассмотреть пероральную вакцинацию, когда вы принимаете таблетку и иммунизируетесь. Распространение вакцин может идти легче, если вам не нужны иглы и шприцы», – передает РИА «Новости» слова эксперта. Гилберт пообещала, что ее коллеги обязательно изучат создание вакцин в таких формах. «Реализация двух этих способов, а их использование мы собираемся изучить, займет время. Их необходимо проверить на безопасность, на эффективность. Иммунный ответ при таких способах ведения будет несколько иным, чем при внутримышечной инъекции, но они имеют большие потенциальные преимущества. Мы собираемся сфокусировать внимание на определении того, сможем ли мы использовать другие способы введения вакцин в будущем»,– подчеркнула эксперт. В настоящее время в Британии идет вакцинация от COVID-19, прививка вводится шприцем внутримышечно. Вакцина состоит из двух компонентов – уколы делаются с интервалом не более 12 недель. Ранее в Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом. За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca. В России выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса 25 февраля 2021, 11:11

За минувшие сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1406, Санкт-Петербурге – 911, Московской области – 495. Всего в стране выявлено 4 212 100 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 767 664 человек, из них 16 102 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 876 человек. Накануне, 24 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 749. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 551. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России 25 февраля 2021, 09:04 Текст: Алина Назарова

Врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил подъем заболеваемости коронавирусом на территории России в середине весны. «Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», – заявил Тимаков РБК. Он также отметил, что люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. «Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», – объяснил врач. Инфекционист отметил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости. В то же время профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский предположил, что летом число новых случаев заболевания снизится. «Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание», – высказался Аграновский. При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью. Ранее врач и ведущий Александр Мясников заявил, что коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными.