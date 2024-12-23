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Президенту Ирана передали приглашение Путина посетить Россию
Савельев передал президенту Ирана приглашение Путина посетить Россию
Вице-премьер РФ Виталий Савельев пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом в начале 2025 года.
На встрече с Пезешкианом Савельев передал ему приглашение от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина посетить Россию в первые дни 2025 года, передает ТАСС. Он также выразил готовность правительства к проведению переговоров и организации этой поездки.
С российской стороны во встрече участвовали вице-премьер Алексей Оверчук, министр транспорта Роман Старовойт и глава РЖД Олег Белозеров.
В начале декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит иранского президента Масуда Пезешкиана еще не включен в график президента России Владимира Путина, но подготовка встречи ведется.
Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.