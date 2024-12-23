Президенту Ирана передали приглашение Путина посетить Россию

Савельев передал президенту Ирана приглашение Путина посетить Россию

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с Пезешкианом Савельев передал ему приглашение от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина посетить Россию в первые дни 2025 года, передает ТАСС. Он также выразил готовность правительства к проведению переговоров и организации этой поездки.

С российской стороны во встрече участвовали вице-премьер Алексей Оверчук, министр транспорта Роман Старовойт и глава РЖД Олег Белозеров.

В начале декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит иранского президента Масуда Пезешкиана еще не включен в график президента России Владимира Путина, но подготовка встречи ведется.

Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.