«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».10 комментариев
В Раде назвали цели визита директора ЦРУ на Украину
В Раде заявили о намерении ЦРУ усугубить конфликт на Украине
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.
Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале высказал мнение о визите директора ЦРУ Билла Бернса на Украину. По его словам, приезд Бернса связан с попытками усилить конфликт на Украине.
Дубинский отметил: «Директор ЦРУ просто так не приезжает. Это очень серьезный сигнал: или изменений, или угрозы. У глобалистов остается 30 дней, чтобы подорвать мирные инициативы Трампа, и залить огонь войны бензином. Вот его, скорее всего, и подвезли».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом.