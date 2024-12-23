ПФКИ: В 2024 году побеждала каждая девятая заявка

Этот уровень софинансирования – 115% – стал рекордным за всю историю фонда, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В этом конкурсе была достаточно жесткая конкуренция, в качестве победителей были отобраны 1016 проектов из 86 регионов России. Софинансирование стало дополнительным качественным критерием: если есть те, кто, кроме государства, готов вкладывать свои деньги в проект, – это подтверждение качества проекта», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко.

По количеству поддержанных проектов лидируют Москва, Нижегородская и Белгородская области, Петербург, Удмуртская республика и другие. Донецкая народная республика поднялась на 15 место в федеральном рейтинге регионов. Весьма активными оказались некоммерческие организации, подавшие 519 победивших проектов.

Особо выделяются проекты, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, такие как патриотический мюзикл и интерактивный комплекс в Музее Победы. Среди других поддержанных инициатив – выставки и музыкальные мероприятия, посвященные значимым историческим событиям и личностям.

Напомним, 17 декабря стартовал новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив на второе полугодие 2025 года, заявки на участие в нем принимаются до 6 февраля. В его условиях произошли изменения, связанные с традиционными духовно-нравственными ценностями. Авторы проектов должны будут указать, какие именно ценности отражены в их работах.