ПФКИ: В 2024 году побеждала каждая девятая заявка

В 2024 году на гранты ПФКИ было подано почти 18 тыс. заявок, поддержку получили 2072 проекта. При высокой уровне конкуренции в конкурсе, в среднем, побеждала каждая девятая заявка, отметили в ПФКИ.

Общая сумма грантовой поддержки проектов составила 9,6 млрд рублей. При этом победители конкурса заявили еще 9,4 млрд рублей как собственные и привлеченные средства, направленные на развитие проектов. В результате уровень софинансирования проектов составил 98%.

В 2024 году впервые в фонд направлены заявки из всех регионов страны, в том числе из новых.

В ТОП-10 регионов, где творческие команды получили наибольшее количество грантов в конкурсах 2024 года: Москва, Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская область, Нижегородская область, Челябинская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Тюменская область, Новосибирская область.

В 2024 году в регионах было открыто 14 проектных офисов ПФКИ. Всего по стране они действуют в 21 субъекте. Проектные офисы открываются с целью обучения творческих команд социокультурному проектированию и лучшей подготовки к грантовым конкурсам.

В ноябре 2024 года в Хабаровске было открыто Дальневосточное представительство ПФКИ. Основная цель – обучение креативных команд ДФО социокультурному проектированию со всеми регионами округа.

В 2024 году было принято решение, что в конкурсах 2025 года, границы запрашиваемых сумм грантов будут увеличены, и авторы проектов смогут подавать заявки в диапазоне: от «до 700 тыс. рублей» до «свыше 20 млн рублей».