Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях

Дипломат: Россия отстаивает свои позиции в мире, не претендуя на чужой суверенитет

Дипломат Долгов: Россия стала неизмеримо сильнее, к Москве прислушиваются и учитывают ее интересы

Tекст: Олег Исайченко

«Во время подведения итогов 2024 года Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свои ораторские способности. На каждый вопрос он отвечал четко и по делу, быстро переключался с военной тематики на экономическую и любую иную. Его не сбили даже откровенно провокационные заявления со стороны западных журналистов», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Конечно, в высказываниях корреспондентов США и Британии наш президент не услышал ничего нового. Они как всегда достаточно линейно пытались отработать «генеральную линию партии». Им было важно выбить Путина из колеи. Но лидер России сумел поставить их на место», – акцентирует он.

«Он отвечал западным журналистам спокойно и уверенно. Глава государства четко разъяснил западным корреспондентам, что Москве нечего стесняться. За прошедшие десятилетия страна окрепла. Она стала неизмеримо сильнее и обрела настоящий суверенитет. Нас уважают, к нам прислушиваются, а наши интересы учитывают», – считает собеседник.

«И в этом немалая заслуга Путина. Россия отстаивает свои позиции, при этом не претендуя на суверенитет других участников международных отношений. Данный факт выгодно отличает нас от тех же США. Именно поэтому все больше государств выступают за наращивание сотрудничества с Москвой», – отмечает дипломат.

«На «Прямой линии» президент послал Вашингтону и Брюсселю очень важный сигнал: Россия не будет поступаться собственными интересами. Этот тезис он подкрепил и предложением о «высокотехнологичной дуэли» с использованием «Орешника», – заключил Долгов.

Напомним, в четверг состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В течение четырех с половиной часов глава государства отвечал на вопросы простых россиян и общался с журналистами. В их числе были и представители западных изданий.

Так, корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что под руководством Путина Россия якобы ослабла, а также потерпела поражение в Сирии. Президент ответил представителю британского телеканала знаменитой цитатой Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он также подчеркнул, что Россия становится по-настоящему суверенным актором международных отношений.

Что касается Сирии, лидер страны напомнил, что целью действий ВС России было недопущение создания в республике террористического анклава – и эта цель достигнута. При этом Москва рассчитывает на мир и спокойствие в республике и пытается поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.

Незадолго до окончания трансляции корреспондент британской BBC спросил Путина о том, выполнил ли он завет первого президента страны Бориса Ельцина «беречь Россию». Глава государства ответил положительно, подчеркнув, что при нем страна отошла от «края пропасти».

Говоря о военно-технических достижениях страны, Путин поделился новыми подробностями о ракете «Орешник». В ответ на сомнения западных экспертов о ее эффективности Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века». «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об основных темах, озвученных Путиным в рамках «Прямой линии».