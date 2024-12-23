Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.4 комментария
СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ
СМИ: Регулярные избиения солдат стали обычной практикой в ВСУ
В ВСУ к пьющим солдатам стали регулярно применяются физические меры и даже уничтожение, если штрафы и гауптвахта не помогают, пишут СМИ.
Как отметили собеседники издания Нromadske, если уговоры неэффективны, бойца ВСУ передают военной службе правопорядка, где ему может быть назначено финансовое наказание до 100 тыс. гривен, а также гауптвахта. Издание отмечает, что и такие меры не всегда приводят к желаемым результатам, передает РИА «Новости».
Тогда командование прибегает к физическому воздействию на нарушителей дисциплины, что в последнее время происходит достаточно часто. В статье также упоминается об Уставе внутренней службы ВСУ, который допускает применение физической силы и оружия против бойцов в случае угрозы их действий сослуживцам.
По словам одного из источников, некоторые случаи подобного применения силы остаются неафишированными и иногда доходят до крайних мер, вплоть до уничтожения бойцов, представляющих серьезную угрозу. Это происходит в ситуациях, когда пьяный солдат берет оружие и угрожает жизням своих товарищей.
Ранее украинские СМИ писали, что в 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.