«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».10 комментариев
Зеленский забеспокоился после встречи Путина и Фицо
Зеленский обвинил Фицо в стремлении укрепить связи с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил обеспокоенность встречей премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о выгодных связях Фицо с Россией и возможной угрозе безопасности Европы.
Зеленский в соцсети X (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что Фицо стремится укрепить связи с Россией, что, по его мнению, представляет серьезную угрозу безопасности для Словакии и Европы в целом, передает РИА «Новости».
«Его главная цель – связи с Россией, это то, что приносит ему выгоду. Это действительно серьезная проблема безопасности – как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы?» – написал Зеленский.
Он также обвинил премьера Словакии в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Зеленский призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.
Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко нахамил в ответ на визит в Москву Фицо, заявив, что подобные контакты «лишь создают иллюзию дружбы и поддержки».
Напомним, пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин и Фицо обсудили энергетические вопросы и газовые проблемы. Фицо посетил Москву для обсуждения ситуации с газовым транзитом через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года. Фицо сообщил, что Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от транзита газа через Украину.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ