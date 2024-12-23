Зеленский забеспокоился после встречи Путина и Фицо

Зеленский обвинил Фицо в стремлении укрепить связи с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Зеленский в соцсети X (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что Фицо стремится укрепить связи с Россией, что, по его мнению, представляет серьезную угрозу безопасности для Словакии и Европы в целом, передает РИА «Новости».

«Его главная цель – связи с Россией, это то, что приносит ему выгоду. Это действительно серьезная проблема безопасности – как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы?» – написал Зеленский.

Он также обвинил премьера Словакии в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Зеленский призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко нахамил в ответ на визит в Москву Фицо, заявив, что подобные контакты «лишь создают иллюзию дружбы и поддержки».

Напомним, пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин и Фицо обсудили энергетические вопросы и газовые проблемы. Фицо посетил Москву для обсуждения ситуации с газовым транзитом через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года. Фицо сообщил, что Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от транзита газа через Украину.