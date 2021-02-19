Лавров: Вопрос о статусе «Северного потока – 2» закрыт

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19 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
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Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Русофобия довела Грузию до кризиса

Глава исполнительной власти Гахария неожиданно согласился с лидером оппозиции Мелией о том, что Мелия не должен сидеть в тюрьме Francisco Seco/EPA/ТАСС,
Sputnik/РИА Новости
Глава правительства уходит в отставку в знак протеста, а лидер оппозиции сопротивляется аресту, держит оборону в офисе партии Саакашвили и отказывается сдаться спецназу МВД. Такова хроника грузинской политической жизни. Страна замерла в ожидании потрясений, а первопричиной всего этого стала откровенно русофобская акция летом 2019 года, после которой Россия решила наказать Грузию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Может ли Андропов заменить Дзержинского

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники. Подробности...

Чем прекрасна новая искренность НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Лавров: Вопрос о статусе «Северного потока – 2» закрыт

    19 февраля 2021, 18:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток – 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», – сказал Лавров в интервью РБК.

    Он добавил, что российская сторона полностью выполняет свои договорные обязательства по газопроводу, а существующая ситуация была создана в результате «очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, – решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование».

    Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.


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    Глава Нафтогаза назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти для украинцев
       18 февраля 2021, 08:20
    Фото: Weiser Martin/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев.

    По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости».

    «Пока Украина занимается транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС – это часть нашей оборонной системы. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии», – утверждает глава Нафтогаза.

    По его словам, именно поэтому остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан (украинцев)».

    Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

    В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.  

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    Коментарии (135)
    Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»

    17 февраля 2021, 12:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.

    «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.

    Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.

    При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

    До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».

    В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Коментарии (30)
    Экс-глава МИД Германии: «Северный поток – 2» вообще не касается США
       18 февраля 2021, 11:00
    Фото: M. Popow/Imago/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Строительство газопровода «Северный поток – 2» – суверенное европейское решение со всеми шансами и рисками и абсолютно не касается США, заявил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль накануне выступления президента США Джо Байдена на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности.

    «С точки зрения европейского суверенитета это вообще не касается США. Я считаю, что это решение европейское – со всеми шансами и рисками. Отнюдь не американское», – заявил Габриэль в интервью газете Die Welt, подчеркнув, что данный проект осуществляется в соответствии с европейскими правилами и законами.

    Габриэль, возглавляющий НПО «Атлантический мост», созданное для укрепления отношений между США и ФРГ во всех сферах, напомнил, что администрация нового американского президента Джо Байдена совсем недавно остановила строительство газопровода Keystone XL из Канады и теперь все больше делает ставку на экологически вредную добычу сланцевого газа. «Однако это уже дело американцев, а не европейцев», – отметил он, передает Deutsche Welle.

    Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

    В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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    Коментарии (18)
    Новые санкции США по «Северному потоку – 2» не коснутся немецких компаний

    19 февраля 2021, 07:18

    Текст: Наталья Ануфриева

    Администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.

    Агентство Bloomberg сообщает, что в документе якобы будут указаны новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против проекта. В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить строительство.

    В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Коментарии (22)
    Лукашенко дал согласие на изменение соглашения с Россией по газу

    18 февраля 2021, 09:48

    Текст: Алина Назарова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по белорусской территории.

    Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. «Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.

    Протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся.

    Ранее сообщалось, что цена на газ для республики в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу куб. м. В 2020 году она была 127 долларов за тыс. куб. м. Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.

    Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение.

    Коментарии (7)
    Страны ЕС разделились по санкциям против России
       19 февраля 2021, 17:41
    Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS/
    Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, обсудить этот вопрос планируется в ходе заседания глав МИД ЕС 22 февраля, сообщил европейский источник в Брюсселе.

    «За последние дни поступали предложения от стран – членов ЕС по санкциям. Речь идет о персональных санкциях против российских граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения о новых санкциях против России. «Этот вопрос только предстоит решить», – добавил источник.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.

    Коментарии (22)
    Западные СМИ: Байден готов к переговорам о смягчении санкций против «Северного потока – 2»
       17 февраля 2021, 10:57
    Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций, сообщают СМИ.

    В материалах британского издания The Financial Times и американского The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники говорится, что готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Deutsche Welle.

    В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.

    Британское издание пишет, что рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана: создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать «Северный поток – 2» для давления на Украину, или не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока российская сторона не согласится изменить в определенной степени свою политику.

    О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве.

    Отмечается, что политика нового американского лидера в отношении «Северного потока – 2» еще не сформулирована, однако он стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.

    При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

    До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».

    В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Коментарии (10)
    Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах»
       18 февраля 2021, 00:46
    Фото: Oleksandr Rupeta/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы «разделяет Европу».

    Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости».

    Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо».

    Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток – 2» – плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах».

    Напомним, антироссийские настроения в Греции начали усиливаться с момента приезда в страну Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.

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    Коментарии (9)
    США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2»

    16 февраля 2021, 21:07

    Текст: Абдулла Шакиров

    Позиция США относительно газопровода «Северный поток – 2» остается негативной, однако решения о санкциях в отношении проекта будут приниматься после консультаций с союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

    «Наша позиция относительно «Северного потока – 2» была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что [он считает] «Северный поток – 2» плохой сделкой. <...> Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. <...> Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась», – передает слова Псаки ТАСС.

    На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Коментарии (22)
    МИД: Американские санкции не помешают достроить «Северный поток – 2»
       17 февраля 2021, 10:31
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Проект «Северный поток – 2» будет реализован, этому не помешают американские санкции, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США.

    Рябков выразил уверенность, что «Северный поток – 2» будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции», передает РИА «Новости». Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США.

    «Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», – сказал замглавы МИД.

    Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2».

    До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».

    В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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    Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России

    17 февраля 2021, 23:41

    Текст: Антон Антонов

    Российский посол Дмитрий Любинский рассказал об энергетическом диалоге России и Австрии, а также об интересе в Австрии к российским вакцинам от коронавируса.

    Он напомнил, что Газпром и OMV «тесно сотрудничают более 50 лет». Проект «Северный поток – 2», по его словам, «остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога». Австрия принимает в проекте «активное участие в качестве инвестора», передает ТАСС.

    Кроме того, Любинский сообщил, что «борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня». Об убедительной эффективности российских вакцин свидетельствуют «многочисленные запросы», которые российская сторона получает от «австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями». Россия «высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами».

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток – 2» европейским проектом, который отвечает интересам Европы, а также заявил, что Австрия готова организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса, если та будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств.

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    В Германии предложили выставить США счет за задержку «Северного потока – 2»

    17 февраля 2021, 13:50

    Текст: Алина Назарова

    Германия на переговорах о «Северном потоке – 2» вправе требовать компенсации от США, так как из-за позиции Вашингтона строительство газопровода задерживается и немецкие потребители вынуждены платить повышенную цену газ, заявил депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре.

    «Переговоры начались, это было ожидаемо. Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. «Красная линия» будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам Котре, уже сейчас потребители газа в Германии переплачивают, так как «на протяжении нескольких лет мы не получаем недорогой газ». Речь идет о нескольких миллиардах евро, и «этот счет нужно предъявить американцам», считает депутат. Только с помощью таких шагов «немецкая внешняя политика будет воспринята всерьез», добавил он.

    Комментируя предложение главы минэкономики ФРГ Петера Альтмайера о строительстве в Германии двух терминалов для американского СПГ и оплате из государственных средств стоимости их подключения к газотранспортной сети Германии, Котре назвал его «величайшей наглостью в отношении потребителей». По словам депутата, нести эти затраты «должны те, кто хочет транспортировать сюда СПГ».

    «Правительство Германии должно прибегнуть в значительной степени к угрозам, должно оставаться твердым, иначе американцы не изменят позиции», – добавил он.

    Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.

    До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». При этом США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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    В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку – 2»

    19 февраля 2021, 14:34

    Текст: Алина Назарова

    У немецкого города Засниц, которому из-за «Северного потока – 2» угрожают американские санкции, нет «плана Б» на случай провала переговоров с Вашингтоном, заявил бургомистр города Франк Крахт.

    «Я уверен, как бургомистр Засница, для нашего города и нашего порта Засниц ГмбХ мне не нужен план «Б». Мы не сделали ничего плохого, работы, которые мы провели, подкреплены (законной) процедурой, и мы, как город Засниц, не нарушили никаких предписаний. Поэтому, с моей точки зрения, план «Б» не нужен», – заявил Крахт, отвечая на вопрос РИА «Новости», готовит ли администрация города «план Б» на случай неудовлетворительных итогов стартовавших между США и Германией переговоров о санкциях в отношении проекта «Северный поток – 2».

    Тем временем официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин внимательно следит за «новостями из США» по вопросу о возможных санкциях против «Северного потока – 2».

    «В отношении «Северного потока – 2» наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса», – сказала Адебар.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2».

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

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    Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса

    17 февраля 2021, 15:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Еврокомиссия приняла новый план по биологической защите стран Евросоюза для выявления и борьбы с новыми штаммами коронавируса, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них еще быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator («Эйч-и-ар-эй инкубатор»)», – передает ее слова ТАСС.

    Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

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    В ЕС рассказали о «черном» рынке вакцин от COVID из-за задержек с поставками

    17 февраля 2021, 19:08

    Текст: Ксения Панькова

    Европейская комиссия призывает государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    «Во время такого кризиса всегда будут люди, которые пытаются нажиться на чужих проблемах. Попытки мошенничества в этой сфере учащаются. Мы боремся против этого», – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен ответила, в частности, на вопрос о предложениях вакцины Pfizer по неофициальным каналам. «Нет никакой гарантии, что во флаконах будет настоящая вакцина. Это очень рискованно. Нет также никакой гарантии соблюдения правил транспортировки. Если вы покупаете на «черном» рынке, вы не можете знать, соблюдался ли температурный режим», – сказала фон дер Ляйен. По ее словам, в ЕС действует система мониторинга всей цепочки производства и доставки вакцины.

    Ранее сообщалось, что США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди.

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