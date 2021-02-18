Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о «кукловодах» минских протестов из Москвы, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», – сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских «кукловодах» минских протестов.

Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать. «Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никое образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», - подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков уточнил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 22 февраля. «Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду – только что завершилось Всебелорусское собрание», – сказал Песков.

Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.

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