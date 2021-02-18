Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико

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18 февраля, четверг | Последнее обновление — 14:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: Техасу газ бы не помешал
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Лукашин, Новосельцев, Карандышев — одними этими ролями Мягков сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым.
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И впрямь – снесли на Лубянке памятник Дзержинскому сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет.
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18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными?
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о «кукловодах» минских протестов из Москвы, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», – сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских «кукловодах» минских протестов.
Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать. «Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никое образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», - подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков уточнил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 22 февраля. «Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду – только что завершилось Всебелорусское собрание», – сказал Песков.
Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.
Ранее в четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
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Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина»
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Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина».
«Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник».
По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину.
«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2».
Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений.
Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.
По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Минск проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию. Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты.
В ходе визита главы российского правительства в Минск 3 сентября Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко обсудили переброску нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
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Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов
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Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
«Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС.
Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он.
Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России
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Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России.
Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это.
Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии.
Песков объяснил, почему фильм о «дворце» не повлиял на рейтинг Путина
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Рейтинг президента Владимира Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему видео о якобы принадлежащем Путину дворце не повлияло на рейтинг главы государства.
«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. И владелец этого дома нашелся, и появилась информация, что в этом доме происходит, из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено», – сказал Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, таким образом «стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно».
«Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», – подчеркнул Песков.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Минск ответил на призывы ЕП приостановить запуск БелАЭС
В работе над своей первой ядерной энергетической программой Минск придерживается стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор) в ответ на призывы ЕП приостановить запуск БелАЭС.
«Беларусь в ходе реализации своей первой ядерной энергетической программы неизменно следует стандартам безопасности МАГАТЭ и фундаментальным принципам безопасности. Беларусь широко использует инструментарий международных оценочных миссий и партнерских проверок, добровольно пригласила и приняла ряд миссий МАГАТЭ», – цитирует департамент ТАСС.
Отмечается, что в плановом порядке реализуются рекомендации, полученные в ходе многочисленных экспертных миссий. Новая миссия по вопросам физической защиты (IPPAS) уже запрошена Минском, она запланирована на середину текущего года, а в четвертом квартале 2021 года будет организована пост-миссия IRRS.
Также в департаменте рассказали, что эксперты МАГАТЭ заметили, что «в Беларуси создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности и в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности».
Госатомнадзор напомнил, что еще за несколько лет до ввода в эксплуатацию первого энергоблока организовал «всеобъемлющую экспертизу документов, обосновывающих безопасную эксплуатацию энергоблока». Тогда были проведены стресс- тесты по оценке устойчивости АЭС к экстремальным внешним природным воздействиям и их сочетанию.
Госатомнадзор отметил, что с августа 2020 года по настоящее время первый блок БелАЭС проходит этапы ввода в эксплуатацию, все это время проходит тестирование оборудования и испытания в различных режимах работы ядерной установки, «ситуации, классифицируемые как чрезвычайные или нештатные, отсутствовали».
Как сообщил госатомнадзор, экспертиза безопасности, позволяющая принять решение о возможности осуществления деятельности в области использования атомной энергии, проводится строго в рамках лицензионного процесса.
Ранее в Минске заявили, что резолюция Европарламента по Белорусской АЭС политизирована, это пример применения двойных стандартов.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. По мнению ЕП, эксплуатация этой АЭС может угрожать всему Евросоюзу.
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
Эстония признала невозможность ограничить поставки с БелАЭС в Балтию
Покупать электроэнергию с БелАЭС Таллин не будет, но и ограничить ее поставки на рынок стран Балтии не может, заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
В разговоре с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом Аас сказал, что «физически невозможно ограничить движение электроэнергии в общей электросети северо-западной части России, Белоруссии и стран Балтии до 2025 года». Он подчеркнул, что «против законов физики не пойдешь». Эстонский министр призвал завершить синхронизацию электросетей стран Балтии с Европой до 2025 года, это требует ускоренной «прокладки морского электрокабеля между Литвой и Польшей», передает ТАСС со ссылкой на BNS.
Напомним, Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.
Лукашенко дал согласие на изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по белорусской территории.
Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. «Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.
Протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что цена на газ для республики в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу куб. м. В 2020 году она была 127 долларов за тыс. куб. м. Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.
Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение.
Путин поручил провести эксперимент с использованием цифровых дубликатов документов
Российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 декабря 2021 года протестировать при участии ФСБ возможность использования электронных дубликатов документов, в том числе в мобильных приложениях, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами <...>», - сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что необходимо определить, в каких случаях можно использовать копии документов, и типы этих документов. Также важно обратить внимание на безопасность и защитить россиян от незаконного использования цифровых дубликатов документов. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что МВД совместно с Минцифры прорабатывает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы.
Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине
На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин.
«Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства.
Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин.
По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины.
Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».
В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.
Журналистки польского телеканала «Белсат» получили по два года колонии в Белоруссии
Минский суд назначил журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
«Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение БАЖ.
Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии – «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.
Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов
Президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства сделал несколько поручений после совещания с членами правительства страны, состоявшегося 13 января 2021 года.
Путин поручил правительству «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Также президент поручил Кабинету министров обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на «на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней, и финансирование указанных исследований».
Доклад по этим темам необходимо представить главе государства до 15 марта 2021 года и предоставлять такие доклады раз в полгода.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата, Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Шведский евродепутат захотела запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении»
Депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».
Она заявила, что сотрудничество EBU с Белорусским государственным телевидением «недопустимо», так как против главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта введены санкции за «нарушение прав человека». Карлсбру заявила, что «государственная медиакомпания преследует своих сотрудников». По ее словам, раз Эйсмонт находится под санкциями, то и «другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество».
Карлсбру ссылается на Фонд солидарности Белоруссии, заявивший, что из БТРК были вынуждены уволиться или были уволены более 100 человек. Некоторые из них, в том числе бывший член белорусской делегации на конкурсе «Евровидение» Денис Соколов, находятся в тюрьме, передает ТАСС.
Напомним, ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия в ответ на третий список европейских санкций расширяет список лиц из стран-членов Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с Россией.
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Путин призвал договариваться с Китаем по проекту защиты реки Амур
России необходимо договариваться с Китаем по реализации проекта сохранения реки Амур, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
В ходе встречи Путин предложил обсудить тему экологии, в частности, начать с вопросов по Амуру. Дегтярев уточнил, что власти региона предлагают готовить план мероприятий по сохранению Амура отдельным федеральным проектом, как в отношении Волги и Байкала. По его словам, соответствующие предложения подготовлены для правительства и президента, передает РИА «Новости».
«Михаил Владимирович, дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти всё понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?» – уточнил в ответ Путин.
Дегтярев заявил, что источники загрязнения Амура есть не только на территории России, но и в КНР, поэтому предлагается сделать проект трансграничным, работать вместе c соседями.
«Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание», – заявил президент.
Ранее Путин на встрече с Дегтяревым пообещал рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести».
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