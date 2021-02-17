Госдума приняла закон о праве ЦИК требовать удаления незаконной агитации в Сети

Госдума на пленарном заседании приняла закон, по которому ЦИК и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.

Авторами инициативы стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой, передает РИА «Новости».

Изменения предлагаются в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В пояснительной записке к документу указывается, что в данный момент в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретает интернет, однако у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства России о выборах и референдумах.

«Законопроектом ЦИК России и избирательные комиссии субъектов России наделяются полномочиями по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства России о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов», – говорится в документе.

Также проектом предусматривается, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК с учетом требований федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России».

Ко второму чтению в текст законопроекта был внесен ряд поправок: согласно новой редакции, территориальные избирательные комиссии также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.

Также устанавливается, что владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы.

«В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления», – следует из поправки к проекту.

Уточнятся, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом предусматриваются переходные положения.