OMV заявила о заинтересованности в скорейшем завершении «Северного потока – 2»

Инвесторы строительства газопровода «Северный поток – 2» борются за этот проект и делают все возможное для его завершения, заявил председатель правления концерна OMV AG Райнер Зеле.

«Европейские инвесторы и российские компании борются за судьбу этого проекта, и они, действительно, вносят свой вклад в то, чтобы такой проект мог быть завершен», – сказал он, передает ТАСС.

Зеле также добавил, что OMV как один из инвесторов проекта заинтересована в скорейшем завершении этого проекта. «Безусловно, я надеюсь, что это (завершение проекта) произойдет быстро, мы как инвесторы, разумеется, очень заинтересованы. И мы пытались повлиять на то, чтобы это произошло как можно быстрее. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, эта задержка оказывает негативное влияние на то, что касается инвестиционной эффективности», – отметил он.

Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.

На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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