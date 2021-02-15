Вячеслав Фетисов возглавил центральный совет Всероссийского общества охраны природы

Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины

«Во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального. Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Так в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя прошедшие в воскресенье несогласованные выступления.

«Можно констатировать, что несогласованные уличные акции оказались не такими уж многочисленными. Не очень понятно, на что рассчитывали организаторы. Похоже, что они просто проводили психологическую проверку – сколько людей можно вывести под любым соусом», – отметила политтехнолог Алена Август.

Напомним, в воскресенье в Москве и Петербурге прошли немногочисленные несогласованные акции, которые были заявлены как феминистские. В сообщении РИА Новости эти выступления были названы акциями в поддержку уехавшей в Германию жены блогера Алексея Навального – Юлии. «Но во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального, – отметила Август. – Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Как, в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают».

По мнению собеседницы, все, что происходит в последнее время вокруг так называемых протестных выступлений, «абсолютно калькированные варианты того, что уже где-то было». «На мой взгляд, кураторы этих акций просто не отдают себе отчет в том, что Россия, Белоруссия и Украина – разные страны. И, несмотря на длительную общую историю, сейчас это страны с разным общественным менталитетом. Но тут видна попытка подойти со стандартным лекалом».

Эксперт напомнила о призыве главы «штабов Навального» Леонида Волкова выходить с включенными фонариками в знак поддержки отбывающего наказание блогера. «До этого в Минске и Киеве точно также светили фонариками – а ранее в Тбилиси, и на каирской площади Тахрир во время тамошней цветной революции, – заметила Август. – Кроме того, я видела отчеты в том, как за рубежом поддерживают протестные акции. На одной из фотографий люди выложили сердечко из свечек – и мне это напомнило совсем другую акцию, которые у нас проходят ежегодно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Кураторы протестов не учли, что для России зажженная свеча – это вполне определенный символ».

«Налицо довольно неизобретательный подход», – констатировала собеседница. По ее мнению, «люди будут все больше разочаровываться в этих протестах, даже те, кому это пока «по приколу». «Они, скорее всего поймут: один раз вас будут вслепую использовать, второй раз – а потом вы сами будете ненавидеть тех, кто так с вами поступает», – добавила Август.

Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Подчиненному Навального инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.