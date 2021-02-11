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Минздрав заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в ряде регионов России
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Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом улучшается, однако в ряде регионов она остается достаточно напряженной, сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.
«В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной», – передает ТАСС слова Камкина на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации: «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности».
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 027 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 538 422 человек, из них 21 961 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 553 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 78 687 человек.
Накануне, 10 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 494. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 544.
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
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Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.
В постановлении говорится, что «регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», произведенных в России, запрещается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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РФПИ опубликовал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января.
«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутник V» в Twitter.
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Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на своем сайте сообщило, что не получило заявку на регистрацию российской вакцины «Cпутник V».
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.
В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Перед этим научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
Тем временем в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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Попова рассказала о перспективе отмены масочного режима
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
Академик РАН оценил предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок
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Эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что следует везде в стране ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами. Именно это, на его взгляд, поможет стимулировать вакцинацию.
«Я думаю, что пока еще рано. Все-таки эпидемиологическая ситуация в стране еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, ежедневно регистрируются новые случаи. Единственное, их надо заставлять обязательно носить не везде, а только в общественных местах, транспорте», – говорит Зверев.
На данный момент маска все-таки является единственным надежным средством защиты в тех местах, где люди не могут соблюдать соответствующую социальную дистанцию, подчеркивает вирусолог. Он также объясняет, что, судя по опыту других стран, такие ослабления мер приведут к резкому всплеску заболеваемости в стране, что не хотелось бы допускать в России в ближайшее время.
«Когда процентов 70-80 населения столкнется с этим вирусом, то, в принципе, можно будет говорить о коллективном иммунитете и обсуждать полную отмену обязательного ношения масок. Но, опять же, мы до сих пор точно не знаем, какой продолжительности этот иммунитет у человека, перенесшего заболевание. Поэтому торопиться сейчас с масками точно не стоит», – рекомендует академик.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что, по всем прогнозам, все риски, связанные с коронавирусом, к лету существенно снизятся или исчезнут совсем.
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Меркель заявила о «третьей волне» коронавируса в Германии
Обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболеваемости в Германии радуют, заявила канцлер Ангела Меркель.
«Мы можем быть очень довольны», – сказала она, но отметила необходимость «бороться» с «третьей волной». Меркель сказала, что «в прошлом году не могли предусмотреть развитие мутаций вируса». Составлен «доклад об этих мутациях», их «становится все больше», заявила канцлер. «Вопрос в том, как быстро их количество увеличится», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что тенденция снижения новых случаев заболевания продолжится, однако не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена.
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После гибели пациентов в подмосковной больнице возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов ковидного отделения в больнице Одинцовского района Подмосковья после отключения подачи кислорода.
«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
Из-за прекращения подачи кислорода в ковидном отделении подмосковной больницы погибли три человека
В результате прекращения подачи кислорода в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области скончались три пациента, сообщили знакомые с ситуацией источники.
«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», – сказал источник ТАСС.
В то же время Пятый канал сообщает, что, вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Он добавил, что ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
Весной прошлого года произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ. При этом известно, что в июле УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику.
Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок
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Необходимо везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
«Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное – стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», – передает слова Онищенко РИА «Новости».
Он пояснил, что в Удмуртии ввести рекомендательный режим ношения масок позволяет вакцинация и большое число переболевших. Однако Онищенко отметил, что из-за послабления следует усилить контроль за соблюдением мер на мероприятиях.
«Нет, не рано, потому что я знаком и знаю профессионализм службы в Удмуртии. Она была уже некоторое время назад в лидерах по уровню заболеваемости, поэтому это прежде всего, как следствие, достаточно высокая иммунная прослойка создается. Там вакцинация началась – это тоже уже управляемость появляется, и я надеюсь, что все-таки даже первая аппликация уже дает результаты. Поэтому это разумно. Однако когда идет послабление – нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий. Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», – заключил Онищенко.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в 2021 году граждане России смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики.
В подмосковной больнице уточнили причину гибели пациентов после сбоя в подаче кислорода
Сбой в подаче кислорода действительно произошел в Никольской больнице в Подмосковье, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, сообщил глава структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.
«В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам, был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут», – рассказал он телеканалу «360».
Гордеев отметил, что мобильные ИВЛ были оперативно задействованы. В тот момент никто из пациентов не погиб. Двое скончались через время из-за тяжести состояния, как отметил руководитель, не связанных с подачей кислорода. Сейчас все пациенты стационара находятся в безопасности, за ними пристально наблюдают врачи. Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента.
Названо число не имеющих доступа к вакцинам против COVID-19 стран
Около 130 стран мира не получили препараты для первичных инъекций от COVID-19 и не начали вакцинацию граждан от коронавируса, говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.
Как отмечается в заявлении, 128 млн использованных на данный момент доз вакцины более трех четвертей прививок проводится всего в десяти странах, на которые приходится 60% мирового ВВП. Указывается, что на данный момент почти 130 государств с населением 2,5 млрд человек еще не получили вакцины для первичных инъекций, передает ТАСС.
При этом подчеркивается, что эффективная стратегия вакцинации поможет справиться с пандемией, а также замедлить появление новых штаммов коронавируса.
Кроме того, для обеспечения стран препаратами от COVID-19 в течение 100 дней с начала 2021 года, необходимо, чтобы «государства, которые провели вакцинацию медицинских работников, а также наиболее уязвимых групп населения, делились имеющимся запасом вакцин с другими странами через международный механизм COVAX», говорится в заявлении.
Вместе с тем, как подчеркивается в заявлении, нужно, чтобы международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» (ACT-Accelerator), и программа COVAX полностью финансировались, благодаря чему странам с низким и средним уровнем дохода будет доступна финансовая и техническая поддержка для вакцинации населения. Помимо этого, производителям препаратов следует распределять ограниченное количество вакцин на справедливой основе, делиться данными об их безопасности и эффективности, а также увеличивать производство препаратов и передавать технологии другим производителям, которые могут помочь нарастить глобальные поставки.
В январе глава ВОЗ заявил, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
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ВС России решил рассмотреть 1 апреля иск об отмене масочного режима
Верховный суд России принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима, рассматривать который планируется 1 апреля, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что иск подан в отношении пункта, который предусматривает обязательное использование всеми физлицами «правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от полутора до двух метров».
Иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения.
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
10 февраля руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.
Британцам выдвинули условие для поездок за границу
Британцы не смогут отправиться в отпуск за границу, пока все взрослое население не будет привито от коронавируса нового типа, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.
«В первую очередь у всех должны быть вакцины», – сказал Шэппс в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос, когда запрет на выезд за рубеж будет отменен. На дополнительный вопрос, означает ли это, что действующие строгие правила будут сохранены до завершения программы национальной вакцинации населения, министр ответил утвердительно, передает ТАСС.
«Это зависит от уровня вакцинации здесь и, что критически важно, повсеместно. Нам нужно будет подождать, чтобы другие страны также наверстали [в вопросе вакцинации], чтобы более широкое международное послабление могло произойти», – добавил министр.
При этом Шэппс сказал, что жителям Британии еще «очень рано» бронировать поездки на лето как за пределами королевства, так и внутри страны. «Я не хочу давать людям надежду без повода. Правда заключается в том, что мы просто не знаем, как поведет себя вирус, и, соответственно, когда именно мы сможем снять запреты», - признался глава британского Минтранса.
Он не уточнил, каким будет подход в отношении людей, не намеренных вакцинироваться вообще, учитывая, что прививаться или нет - решение добровольное. Шэппс добавил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обозначит программу снятия ограничений, введенных в начале января.
Ранее Британия ужесточила правила для прибывающих из-за границы. С понедельника кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). С этого же дня все прибывающие в королевство из 33 государств, входящих в группу «повышенного риска», должны будут провести десять дней на карантине в гостиницах за свой счет. В список вошли ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, а также другие государства Латинской Америки.
Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявила, что все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет.
С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.
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Иммунолог дал совет не переболевшим COVID-19 людям
Тем, кто еще не переболел коронавирусом и не хочет вакцинироваться, не следует рассчитывать на коллективный иммунитет, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, коллективный иммунитет постепенно формируется – растет число людей, которые так или иначе уже встретились с коронавирусом: переболели или сделали прививку. Но тем, кто избежал заражения и по каким-то причинам не хочет проходит вакцинацию, не стоит думать, что коллективный иммунитет их защитит – на отдельного человека он никак не действует, передает радио Sputnik.
«Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения», – сказал Болибок.
Он отметил, что уровень заболеваемости по-прежнему довольно высок и каналы передачи инфекции не исчезли, так что если человек до сих пор не заразился, то ему нужно и дальше соблюдать меры безопасности. При этом, по мнению врача, для тех, кто не переболел и не привился, вряд ли введут какие-то особые ограничения.
«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения, только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», – предположил Болибок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
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Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.
«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти Чечни продолжат держать на контроле ситуацию с COVID-19. По его словам, медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваемости.
Глава Чечни подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в регионе складывается благоприятным образом.
«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», – добавил он.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
В свою очередь бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что необходимо везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами. Он пояснил, что в Удмуртии ввести рекомендательный режим ношения масок позволяет вакцинация и большое число переболевших.
Врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19
Ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин.
После начала первой волны пандемии COVID-19 большинство стран предприняли комплекс мер для предотвращения распространения опасного заболевания, включающие закрытие предприятий и учебных заведений, тестирование и отслеживание контактов, социальное дистанцирование. Хотя эти мероприятия помогли контролировать передачу вируса, без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на статьи на сервере препринтов medRxiv.
Сейчас, когда во многих странах уже началась массовая вакцинация, возникла другая серьезная проблема – появление новых, более заразных вариантов вируса. В Великобритании выявлен так называемый «британский» штамм B.1.1.7, не менее опасные новые штаммы обнаружили в Бразилии и Южной Африке.
Исследователи из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции разработали прогнозную модель, позволяющую предсказать сценарии развития пандемии COVID-19 в 2021 году.
Авторы отмечают, что, несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2 уже достаточно хорошо изучен, существует значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн из-за различных оценок заразности вновь появляющихся штаммов, а также отсутствия информации об эффективности существующих вакцин против этих новых вариантов.
Тем не менее, результаты моделирования показали, что во всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, – это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.
Отдельно авторы проанализировали сложности, возникающие в реальной жизни при развертывании вакцинации на местах. В качестве тестового региона они взяли округ Кинг штата Вашингтон и смоделировали различные сценарии с переменными показателями, такими как уровень вакцинации населения, профили эффективности вакцин и пороговые значения для введения и ослабления мер по изоляции.
Задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие из переменных оказывают наибольшее влияние на уровень инфицирования и смертность, чтобы рассчитать оптимальное время нахождения в изоляции. Исследователи отмечают, что их модель работает и в других штатах или регионах с более низкой или высокой заболеваемостью и различными программами вакцинации.
Во всех сценариях, к началу лета новые, более заразные варианты вируса станут доминирующими, считают ученые. При этом показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших в нынешнем году будут ниже, чем в предыдущем, при условии, что власти будут вовремя вводить режим блокировки.
«Наша модель прогнозирует, что с новыми более заразными вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения», – пишут авторы статьи.
Многое также будет зависеть от уровня вакцинации населения и эффективности вакцин против новых штаммов.
«Высокая эффективность вакцин против новых более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы, потенциально могут предотвратить тысячи инфекций и спасти сотни жизней», – отмечают ученые.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что снижение и повышение числа регистрируемых случаев коронавируса, скорее всего, связано с волнообразным характером инфекционного процесса, а не с введенными разными странами ограничениями.