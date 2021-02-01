В России выявили 17,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 10% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2037, Санкт-Петербурге – 1842, Московской области – 1068.

Всего в стране выявлено 3 868 087 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 318 173 человек, из них 18 169 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 73 619 человек.

Накануне, 31 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 359. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 711.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.