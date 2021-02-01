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1 февраля, понедельник | Последнее обновление — 11:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 17,6 тыс. новых случаев коронавируса
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
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В России выявили 17,6 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 10% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2037, Санкт-Петербурге – 1842, Московской области – 1068.
Всего в стране выявлено 3 868 087 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 318 173 человек, из них 18 169 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 73 619 человек.
Накануне, 31 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 359. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 711.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»
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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.
«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
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Глава минздрава ФРГ назвал условие применения вакцин из России и Китая в ЕС
Условием для применения вакцин в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), при этом страна производства роли не играет, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Министру был задан вопрос о том, что говорит не в пользу российских или китайских вакцин. «Ничего. Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надежна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где ее производят», – передает слова Шпана ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Билл Гейтс отреагировал на слухи о его «причастности» к пандемии COVID
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.
«Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», – сказал он в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, передает РИА «Новости».
Бизнесмен отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.
«Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах как Пакистан или Нигерия ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин», – добавил Гейтс.
Он считает, что для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.
Ранее Гейтс поделился планом подготовки к следующей пандемии, включив в него глобальную систему экстренного оповещения, массовое тестирование, а также команду из 3 тыс. специалистов, готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы.
После вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Так в 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.
Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.
Инфекционист дал прогноз по отмене масочного режима в России
Масочный режим в России может быть ослаблен к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, предположил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».
«Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим. Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», – передает его слова ТАСС.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID
Больным, у которых только выявили онкозаболевание, пациентам, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии не нужно делать прививку от коронавируса, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Онколог уточнил, что пациентам, у которых только выявлено заболевание или специальное лечение находится на начальной стадии, нет необходимости в вакцинировании, так как «для них более важно начать вовремя лечение», передает РИА «Новости».
Не нужно, по словам врача, также прививаться больным, у которых серьезная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации
Каприн подчеркнул, что важнее всего перед вакцинацией пациентам с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями.
Стали известны регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Прирост по коронавирусу отсутствует в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве – 0,09%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ – 0%; Республика Тыва – 0,09%; Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Алтай –0,2%», – говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439.
Накануне в России было зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки число случаев заболевания сократилось на 673.
Земан допустил использование «Спутника V» в Чехии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан пражскому радио Frekvence 1.
«Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава министерства здравоохранения Чехии) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию) «Спутник V». Знаю, что «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин», – приводит слова Земана РИА «Новости».
Как отметил президент Чехии, в республике из-за коронавируса ежедневно умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к России «с просьбой о помощи».
Напомним, в среду Минздрав Чехии рекомендовал временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы препарата хватило для тех повторных прививок. С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в Казахстане
Кампания по вакцинации населения от коронавируса в понедельник стартовала в Казахстане.
Первыми в Казахстане прививку «Спутник V» от коронавируса получат отдельные группы населения – медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19, передает РИА «Новости».
В январе в Казахстане началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».
Ученые определили симптомы коронавируса по языку
Появление шишек на языке может говорить о заболевании коронавирусом, сообщает The British Journal of Dermatology со ссылкой на исследование ученых.
Порядка 25% заболевших коронавирусом, жаловались на проблемы с полостью рта. Большинство пациентов рассказали о появлении шишек на языке с локальными воспалениями и припухлостями, передает РИА «Новости».
Как объяснили эксперты, на языке находится большое количество ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в организме, отсюда и возникновение воспалений во рту. Также во время исследования ученые обнаружили такие симптомы, как потеря вкуса даже при наличии отрицательно теста на коронавирус, бруксизм, то есть непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них, кровотечение и сухость во рту из-за поражения слюнных желез.
Ранее ученые из университета Англия Раскин назвали «глазные» симптомы коронавируса.
Ученые выявили иммунитетное преимущество у тяжело переболевших коронавирусом
Люди, перенесшие тяжелую форму коронавируса, могут приобрести более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения инфекцией, об этом свидетельствует исследование Института иммунологии Ла-Хойи.
Всего ученые исследовали 39 образцов крови людей с коронавирусом и десять образцов крови людей, которые не перенесли болезнь (такие образцы крови были сданы еще до начала массовой заболеваемости), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.
Внимание ученых привлекла экспрессия отдельных генов более чем 80 тыс. CD8+Т-клеток. Это иммунные клетки, которые способы разрушать инфицированные клетки.
Среди изученных образцов крови легкую форму коронавируса имели 17 человек, их не госпитализировали, еще 13 попали в больницу, девять – в реанимацию.
Т-клетки людей, перенесших легкую форму болезни получают настолько сильную стимуляцию иммунной системы для борьбы с вирусами, что становятся менее эффективными. Т-клеточное истощение у людей с легкой формой коронавируса может снизить их шансы на приобретение долгосрочного иммунитета, сообщается в исследовании.
Предполагается, что люди с тяжелой формой коронавируса могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет.
Ранее ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID.
Исследователи также выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.
В Алжире решили производить вакцину «Спутник V»
Эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране, заявил российский посол в Алжире Игорь Беляев.
Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял российского посла и выразил благодарность за готовность России поставить вакцину в страну, передает РИА «Новости».
Отмечается, что стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины «Спутник V» в Алжире».
«Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев», – заявил Беляев.
Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Алжире в субботу.
Вакцина «Спутник V» основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
27 января посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», чувствует себя отлично и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны.
Названа доля свободных коек для пациентов с COVID в Петербурге
Доля свободных коек под коронавирус и пневмонии в Санкт-Петербурге превысила 40%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
«Количество свободных коек в Санкт-Петербурге – 5029, что составляет 40,1% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего развернуто 12538 коек для приема больных с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в материалах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при сохраняющемся тренде на снижение количества активно больных в воскресенье зафиксирован рост госпитализаций и количества зарегистрированных в медицинских организациях новых случаев COVID-19.
«Наиболее вероятными причинами роста госпитализаций и выявления новых случаев заболевания в сравнении с аналогичным днем прошлой недели являются: «Эхо» длительных праздников (…). Особенности погодных явлений. Устойчивая морозная погода второй декады января сменилась оттепелью, для которой характерна повышенная влажность воздуха, что, в свою очередь, приводит к поддержанию в воздушной среде мелкодисперсной взвеси воды, способствующей распространению инфекций с воздушно-капельным путем передачи, к которым относится и COVID-19», – говорится в материалах.
Также отмечается, что эпидемия продолжается, и жителям Петербурга следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать участия в массовых мероприятиях.
За минувшие сутки в России зафиксировано 18 359 случаев коронавируса, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 3 млн 850 тыс. 439.
Дубай объявил о запуске альянса по распределению вакцин от коронавируса
В эмирате Дубай будет создан логистический альянс, которые ускорит распределение 2 млрд доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, заявили в правительстве эмирата.
«По распоряжению вице-президента, премьер-министра страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и в поддержку инициативы ВОЗ и ее усилий, направленных на справедливое распределение вакцины от COVID-19 по программе COVAX в 2021 году, эмират Дубай запускает новую мировую инициативу, к которой будут привлечены авиакомпания Emirates, портовый оператор Dubai Ports World, аэропорты Дубая и международный гуманитарный городок Дубая, для перевозки, хранения и оперативного распределения вакцины по миру», – цитирует пресс-релиз правительства РИА «Новости».
Указывается, что особое внимание будет уделено развивающимся странам, жители которых особенно пострадали от коронавируса.
Исполнительный директор авиакомпании Emirates Ахмед бен Саид Аль Мактум рассказал, что создать комплексное решение проблемы распределения вакцин можно благодаря логистическим возможностям каждого участника альянса.
Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз.
COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Проверки соблюдения комендантского часа ужесточили во Франции
Правоохранительные органы Франции усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.
«С субботы количество проверок увеличено на 30%», – приводит слова главы МВД Франции ТАСС. В воскресенье Дарманен прибыл к пункту взимания оплаты за проезд по трассе A13 в департаменте Ивелин, где у автомобилистов проверяют документы, разрешающие передвижения на территории Франции во время комендантского часа – с 18.00 до 06.00.
Министр сообщил, что несколько дней назад направил префектам полиции в регионах поручения «незамедлительно принять необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение принятых правил». В субботу, по его словам, «на территории Франции было проведено 65 тыс. проверок на соблюдение ограничений в связи с пандемией, по итогам которых выписано 6 тыс. штрафов». Кроме этого, по словам чиновника, «почти 400 магазинов и других заведений были оштрафованы за нарушение нормативов по максимальному количеству посетителей в торговых залах.» «Французы должны понимать, что, если во время комендантского часа они выходят на улицу, не имея при этом никаких разрешений, им будут выписаны штрафы», – подчеркнул глава МВД.
Тем временем агентство Sante publique France при министерстве здравоохранения Франции сообщило, что за минувшие сутки в республике выявили 19235 случаев коронавируса. Согласно обновленным данным ведомства, в больницах Франции находятся 27613 человек, более 3 тыс. пациентов помещены на лечение в отделения интенсивной терапии. «Эта тревожная статистика говорит о том, что вирус активно циркулирует на всей территории страны», – подчеркнули в Sante publique France.
В минувшую субботу правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением коронавируса объявили и введении новых ограничений на пересечение национальных границ. Днем ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. В дополнение к комендантскому часу, который с середины января действует с 18.00 до 06.00, власти Франции распорядились закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м. Также для всех коммерческих объектов ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах.
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Врач назвал сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных
Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» у пациентов с онкологическими заболеваниями должны начаться не позднее, чем через полтора месяца, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мы разработали уже фактически дизайн (план проведения) исследования. Вот-вот начнем. Может быть, [через] месяц- полтора», – передает ТАСС слова онколога.
По словам специалиста, в настоящее время формируются группы добровольцев для испытания вакцины.
Ранее Каприн рассказал, кому из онкобольных не следует прививаться от коронавируса.
Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями.
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