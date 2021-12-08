Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными

В Совфеде указали на позитивные моменты в разговоре Путина и Байдена

«Важным результатом переговоров стала отмена США новых серьезных санкций в отношении России. Это можно расценивать как элемент доброй воли и намек на дальнейшие переговоры», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя итоги онлайн-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Я считаю, что онлайн-встреча президентов России и США прошла в позитивном ключе. Понятно, что там не было и не могло быть прорывных решений, так как они спонтанно не принимаются. Но то, что два лидера пообщались, выслушали друг друга, дали поручения своим командам прояснить все спорные моменты и найти выход из создавшегося тупика – это уже позитив», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Важным результатом переговоров стала отмена американской стороной новых серьезных санкций в отношении России, которые она готовила. Это можно расценивать как элемент доброй воли со стороны США и намек на дальнейшие переговоры», – отметил собеседник.

Согласно прогнозу сенатора, результаты этой встречи проявятся не сразу. «Скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем обе стороны сделают какие-то шаги навстречу друг другу. Но главный итог – это то, что Украина не получила то, чего хотела, – полагает Джабаров. – Видимо, в Киеве рассчитывали, что тема Украины будет главной на переговорах двух лидеров, но это было не так. Более того, Байден даже не нашел вчера времени позвонить Зеленскому. Возможно, президент Украины так и просидел всю ночь возле телефона, но о нем не вспомнили».

Сенатор предположил, что для Зеленского это тоже позитивный сигнал. «Ему пора возвращаться в первый класс и учить Минские соглашения, чтобы их пересдать. Если не будет их выполнения, то конфликт на Украине станет перманентным, что приведет к негативным последствиям прежде всего для самого Киева», – уверен Джабаров.

Что касается требования российским лидером гарантий нерасширения НАТО на Восток, то это будет воспринято в США негативно, полагает собеседник. «В Америке очень сильна законодательная власть, поэтому любые решения как во внешней политике, так и в других сферах жизни – исключительно прерогатива Конгресса. А там сидят люди, которые пришли в политику в начале 1990-х годов, когда развалился Советский Союз, тогда американцы посчитали себя победителями в холодной войне. Они воспитывались с ощущением слабости России, поэтому сейчас должно пройти какое-то время, чтобы эти люди сошли с политической сцены, и на их место пришли политики другого склада, которые видят сильную и самодостаточную Россию», – пояснил сенатор.

Собеседник также обратил внимание на возникшую в ходе беседы президентов тему Второй мировой войны. «Байден относится к старшему поколению политиков, поэтому для него тема войны достаточно свежа, и в этом плане он выгодно отличается от своих более молодых коллег. Наверное, он обеспокоен тем, чтобы в мире не возникло условий для развязывания новой, Третьей мировой войны, которая может стать последней для человечества», – размышляет Джабаров.

«Что касается повторения Байденом угроз в связи с якобы возможным «вторжением» России на Украину – это своего рода «домашняя заготовка». В этом вопросе нет ничего нового: американские политики просто не могут отказаться от этой риторики. Но, с другой стороны, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который комментировал итоги встречи, был максимально сдержан в высказываниях. Так что серьезный уровень подготовки сказался на самих переговорах, которые, на мой взгляд, были все-таки успешными», – подытожил сенатор.

Президенты Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. Была отмечена важность последовательного выполнения достигнутых тогда договоренностей. Основное место в разговоре было отведено проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, который стремится к полному демонтажу соглашений, сообщает сайт Кремля.

Путин также заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Как позже сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин рассказал американскому коллеге о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву. «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – приводит РИА Новости слова Ушакова.

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