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Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными
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Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции.
Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин обратился к Меркель на «ты»
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Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за плодотворное сотрудничество в телеграмме, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава российского государства выразил Меркель «искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу», передает ТАСС.
Путин обратился к ней на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика.
«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», – цитирует президента РИА «Новости».
Также Путин выразил уверенность в продолжении дружеского общения после ее ухода с поста канцлера.
Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.
Белый дом: Байден выразил Путину обеспокоенность по Украине
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию, говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.
«Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ РИА «Новости».
Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием сил России у Украины, а также призвал своего российского коллегу к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.
«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и четко дал понять, что США и наши союзники ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», – цитирует документ ТАСС.
Лидеры двух стран обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности.
Кроме того, Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены ими во время состоявшегося видеозвонка.
«Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами», – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В Кремле сказали, что обсуждали Путин и Байден
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Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров рассказал американскому коллеге Джо Байдену о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву; президент США, в свою очередь, сообщил об опасениях относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что Путин обозначил Байдену «красные линии» – дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений, передает РИА «Новости».
Также он сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.
Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России: «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог».
Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, он заявил, что «российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент».
Путин также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу, «изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития».
Байден, со своей стороны, пообещал российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США.
Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.
Указывается, что тема Украины в беседе заняла «очень много времени». В частности, Путин проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.
Байден высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Он предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации, это меры «и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться».
При этом Ушаков счел странным вопрос, давал ли Путин Байдену гарантии «неотправки» войск на Украину: «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение, или что это? Вообще речи не было об этом».
На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.
Ушаков отметил, что прорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог. России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. Лидеры двух стран понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Они также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества.
«Это была преамбула разговора», – сказал Ушаков.
Также Байден по своей инициативе затронул проблему работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них: «Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».
«Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность», – пояснил помощник президента.
Байден в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния. «Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», – сказал Ушаков.
Напомним, накануне Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа.
Перед этим американские СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами.
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Эксперт: Путин и Байден говорили по принципу «кто первый моргнет»
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«На миллион заявлений Кремля, опровергающих планы России напасть на Украину, приходится миллион заявлений США, считающих бредом опровержения администрации российского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги переговоров президентов Путина и Байдена.
«Мы находимся в ситуации, когда уровень взаимного доверия ниже нулевой отметки. Стороны не доверяют друг другу, Джо Байден просто не верит российскому руководству», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
По словам собеседника, глава Белого дома в своих суждениях опирается на экспертные оценки, которые могут быть «очень сильно подвержены политической экзальтации». Американцы не просто встревожены, но уже напуганы тем, что, по их собственной версии, происходит на российско-украинской границе. «Хотя даже если брать цифры – число военного контингента, якобы стянутого для агрессии в сторону Украины – которые приводит американская разведка, они должны понимать, что этого все равно не хватит для вторжения», – считает собеседник.
«Поэтому в рамках чрезвычайно напряженного и неприятного разговора главы государств подняли тему Второй мировой войны. В условиях текущей двусторонней повестки нет ничего позитивного, приходится вспоминать хоть что-то хорошее, например последний случай, когда мы были по одну сторону», – добавил Лукьянов.
По мнению аналитика, сейчас отношения сторон переживают «нервные» времена, подобные периоду конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда произошла серия так называемых берлинских кризисов, которые предшествовали поворотной точке – Карибскому кризису. «Нам до него еще далеко, конечно, до такого уровня мы не доехали, – сказал эксперт. – А вот нервотрепка с постоянными проверками на прочность по принципу «кто первый моргнет» – это похоже на правду».
«Сейчас ни о каких гарантиях нерасширения НАТО на Восток и «красных линиях» прямо говорить, конечно, нельзя. Путин сам прекрасно понимает, что такого рода юридические договоренности не создаются просто так. Не бывает такого: сели, подписали бумажки, вот тебе гарантии, – подчеркнул Лукьянов. – В связи с этим достижением будет, если после переговоров американцы признают факт проблемы, мол, да, что-то не так с расширением НАТО, давайте поговорим об этом. Однако пока что у них только одна проблема – русский империализм, агрессия РФ и так далее».
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Напомним, первая встреча российского и американского лидеров с момента избрания Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Тогда в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита российская сторона также назвала подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Западные СМИ отреагировали на переговоры Путина и Байдена
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привели к принятию прорывных решений, в частности по украинской теме, однако общение глав государств вернуло первенство дипломатии, считают ведущие европейские и американские СМИ.
Многие издания написали, что украинский кризис является сейчас самым большим вызовом для Байдена, чьи позиции как внутри страны, так и за рубежом пошатнулись из-за провала американской миссии в Афганистане. При этом проявление слабости с его стороны может стоить Байдену голосов избирателей и грозить проблемами с Китаем, передает РИА «Новости».
Большинство зарубежных СМИ отметили, что прорывов по итогам саммита Россия – США не случилось.
Французская газета Monde пишет, что позиции сторон все еще кажутся непримиримыми, хотя саммит и позволил на неопределенное время вернуть дипломатии первенство.
Аналогично считает немецкий журнал Spiegel, он отмечает, что, хотя реального прорыва на встрече не произошло, президенты, по крайней мере, разговаривают друг с другом.
Американская газета New York Times уточнила, что инициативы по решению кризиса на Украине свелись к возвращению к Минским договоренностям, которые Киев не желает соблюдать.
Кроме того, американские СМИ пишут, что переговоры Путина и Байдена напоминали возвращение к политике холодной войны, когда стратегия НАТО была сфокусирована на том, чтобы не допустить вторжение СССР, а Москва добивалась уважения.
Газета Hill в свою очередь подчеркнула, что усиление напряженности в Восточной Европе является на данный момент самым большим вызовом для внешней политики Байдена, чьи позиции внутри страны и за рубежом пошатнулись после беспорядочного вывода американских сил из Афганистана.
Spiegel согласен, что для Байдена ситуация с Украиной – самое сложное внешнеполитическое испытание за все время его нахождения во главе США. По мнению журналистов издания, американский президент сейчас сконцентрирован на внутренней политике США и противостоянии с Китаем. При этом если Россия «вторгнется на Украину», он может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался экс-президент США Барак Обама в 2014 году – «Белый дом снова стал бы ругаться, протестовать и угрожать», однако развертывание американских войск для поддержки Украины было бы исключено.
New York Times указывает, что неспособность Байдена «сдержать» Россию может рассматриваться как признак слабости на мировой арене, особенно так может посчитать КНР.
Французская Libération полагает, что в ходе переговоров Россия одержала победу.
«В условиях высокой напряженности между Москвой и Киевом президент России одержал небольшую победу, поговорив во вторник по видеосвязи со своим американским коллегой», – пишет газета.
Кроме того, СМИ не оставили без внимания вопрос санкций, они отметили, что Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае «наступления на Украину».
Wall Street Journal пишет, что среди стран Запада существуют разногласия, мешающие сформировать общую позицию по России. Главное среди них – трубопровод «Северный поток – 2», по которому газ может поставляться из России в Германию, минуя Украину.
Британское издание Financial Times считает, что ФРГ и США провели «основательные переговоры» по «Северному потоку – 2». При этом в случае «вторжения» России на Украину может быть достигнут консенсус о том, что он неприемлем. Газета полагает, что требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск газопровода будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении России. При этом пока «неясно, какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет за собой санкции».
Как заметил Hill, Вашингтон пока отказывается раскрыть детали санкций, которые США угрожают ввести против России.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден в беседе с Путиным расчувствовался и вспомнил жертв Второй мировой войны
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Глава американского государства Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным по своей инициативе поднял тему жертв обеих стран во Второй мировой войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков рассказал, что Байден «стал вспоминать о жертвах, которые понесли две стороны, два народа в ходе Второй мировой войны». «Вспомнил о нападении японцев на Перл-Харбор, очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных», – сказал Ушаков, добавив, что американский лидер «был так расчувствован и говорил очень проникновенно по этой теме».
Путин «также коснулся этого, тоже сказал, что у него были потери среди самых близких родственников». Главы России и США «вспомнили о том, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, и оба сказали, что, наверное, нужно чаще вспоминать о том, что были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности». Путин и Байден отметили, что нужно стремиться к нормализации отношений, передает ТАСС.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден обещал Путину обсудить в НАТО обеспокоенность России расширением альянса
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Глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников». На вопрос о том, отведет ли Россия войска от границ с Украиной, Ушаков заявил: «Куда мы должны отводить свои войска, они же находятся на российской территории». Он подчеркнул, что российские силы «никому не угрожают». «Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – сообщил Ушаков, пояснив, что передает слова Путина «в своей интерпретации», «это очень сочные определения нашего президента».
Путин в разговоре с президентом США прямо указал на саботаж Киевом выполнения минских договоренностей. Кроме того, Путин «упомянул» и об украинских «законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык». Также речь зашла о милитаризации Украины, росте агрессивных националистических настроений на Украине, которые поддерживаются западными государствами и США, передает ТАСС.
Президенты условились, что их представители оперативно приступят к обсуждению юридических гарантий непересечения российских красных линий и гарантий безопасности России. На вопрос журналистов о том, сказал ли Путин Байдену в ходе их переговоров, что Россия не планирует и не будет отправлять войска на Украину, Ушаков ответил: «Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это – какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом».
Как сообщил Ушаков, одним из ключевых тезисов Байдена стало то, что «и в Вашингтоне, и в натовских столицах обеспокоены передвижением российских войск вблизи границ Украины». Байден «сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции», которые «будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться». По словам Ушакова, Байден упоминал о возможных санкциях в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях. Путин заявил Байдену, что санкции не дают никакого положительного эффекта в том числе для самих США.
Отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты санкции в отношении «Северного потока – 2», Ушаков сказал: «Сразу могу сказать, отвечая на возможные вопросы, что пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивались, и энергетика тоже не затрагивалась».
Кроме того, одной из тем переговоров стала ситуация с дипмиссиями двух стран в Москве и Вашингтоне. Байден затронул проблематику функционирования дипломатических миссий в Москве и в Вашингтоне по своей инициативе. Он «намекнул», что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную дипсобственность, «есть понимание, что вопрос совсем зашел в тупик и нужно как-то из этой ситуации вылезать».
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Ушаков заявил: «Итог пока рано подводить, для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год. Посмотрим». По его словам, «прорывов пока что нет, отношения вызывают озабоченность», но «президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу». При этом лидеры двух стран выразили удовлетворение тем, как идет сотрудничество двух стран в борьбе с киберпреступностью в рамках договоренностей, достигнутых на женевском саммите. Путин и Байден не договаривались о новом контакте, но до этого стороны обсуждали вероятность очной встречи лидеров на нейтральной территории, сообщил Ушаков.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Совфеде указали на позитивные моменты в разговоре Путина и Байдена
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«Важным результатом переговоров стала отмена США новых серьезных санкций в отношении России. Это можно расценивать как элемент доброй воли и намек на дальнейшие переговоры», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя итоги онлайн-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
«Я считаю, что онлайн-встреча президентов России и США прошла в позитивном ключе. Понятно, что там не было и не могло быть прорывных решений, так как они спонтанно не принимаются. Но то, что два лидера пообщались, выслушали друг друга, дали поручения своим командам прояснить все спорные моменты и найти выход из создавшегося тупика – это уже позитив», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Важным результатом переговоров стала отмена американской стороной новых серьезных санкций в отношении России, которые она готовила. Это можно расценивать как элемент доброй воли со стороны США и намек на дальнейшие переговоры», – отметил собеседник.
Согласно прогнозу сенатора, результаты этой встречи проявятся не сразу. «Скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем обе стороны сделают какие-то шаги навстречу друг другу. Но главный итог – это то, что Украина не получила то, чего хотела, – полагает Джабаров. – Видимо, в Киеве рассчитывали, что тема Украины будет главной на переговорах двух лидеров, но это было не так. Более того, Байден даже не нашел вчера времени позвонить Зеленскому. Возможно, президент Украины так и просидел всю ночь возле телефона, но о нем не вспомнили».
Сенатор предположил, что для Зеленского это тоже позитивный сигнал. «Ему пора возвращаться в первый класс и учить Минские соглашения, чтобы их пересдать. Если не будет их выполнения, то конфликт на Украине станет перманентным, что приведет к негативным последствиям прежде всего для самого Киева», – уверен Джабаров.
Что касается требования российским лидером гарантий нерасширения НАТО на Восток, то это будет воспринято в США негативно, полагает собеседник. «В Америке очень сильна законодательная власть, поэтому любые решения как во внешней политике, так и в других сферах жизни – исключительно прерогатива Конгресса. А там сидят люди, которые пришли в политику в начале 1990-х годов, когда развалился Советский Союз, тогда американцы посчитали себя победителями в холодной войне. Они воспитывались с ощущением слабости России, поэтому сейчас должно пройти какое-то время, чтобы эти люди сошли с политической сцены, и на их место пришли политики другого склада, которые видят сильную и самодостаточную Россию», – пояснил сенатор.
Собеседник также обратил внимание на возникшую в ходе беседы президентов тему Второй мировой войны. «Байден относится к старшему поколению политиков, поэтому для него тема войны достаточно свежа, и в этом плане он выгодно отличается от своих более молодых коллег. Наверное, он обеспокоен тем, чтобы в мире не возникло условий для развязывания новой, Третьей мировой войны, которая может стать последней для человечества», – размышляет Джабаров.
«Что касается повторения Байденом угроз в связи с якобы возможным «вторжением» России на Украину – это своего рода «домашняя заготовка». В этом вопросе нет ничего нового: американские политики просто не могут отказаться от этой риторики. Но, с другой стороны, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который комментировал итоги встречи, был максимально сдержан в высказываниях. Так что серьезный уровень подготовки сказался на самих переговорах, которые, на мой взгляд, были все-таки успешными», – подытожил сенатор.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. Была отмечена важность последовательного выполнения достигнутых тогда договоренностей. Основное место в разговоре было отведено проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, который стремится к полному демонтажу соглашений, сообщает сайт Кремля.
Путин также заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Как позже сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин рассказал американскому коллеге о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву. «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – приводит РИА Новости слова Ушакова.
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Эксперт: Байден не сможет гарантировать нерасширение НАТО на Восток
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«Надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Кортунов, комментируя переговоры президентов Путина и Байдена, на которых обсуждались Минские соглашения и нерасширение НАТО на восток.
«Сейчас обе стороны должны продемонстрировать добрую волю и политическую гибкость в отношении украинской проблемы. Это дало бы основания считать саммит успехом», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Кортунов.
Пойдут ли власти обеих стран на это – открытый вопрос, но он может решиться уже в ближайшие недели, считает политолог. «Россия могла бы снизить активность у своих границ с Украиной, что позволило бы Байдену заявить о своей «победе». В свою очередь США могли бы оказать определенное давление на Киев и по части соблюдения Минских соглашений, и в плане подтверждения отказа от возможных попыток силового решения ситуации в Донбассе», – предположил собеседник.
«Что касается требований Путина предоставить России юридические гарантии нерасширения НАТО, здесь, к сожалению, очевидно, что такого идеального для Москвы решения он не получит. Для этого надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал. Мы должны исходить из того, что реально, а что нет, и учитывать что даже любые юридически обязывающие соглашения могут легко стать жертвой быстро меняющейся политической конъюнктуры», – подчеркнул Кортунов.
«Варианты возможны разные. Может быть, США примут какой-нибудь технический мораторий, ограничивающий экспансию альянса на следующие несколько лет. Либо они определят географический паритет, согласно которому расширяться надо будет не на Восток, а, скажем, на Юг. В этом случае страны Балканского полуострова, скорее всего, будут кандидатами на вступление в блок в ближайшем будущем», – уточнил Кортунов.
Помимо прочего, аналитик обратил внимание на атмосферу разговора двух президентов. В окружении главы Белого дома отмечали, что беседа двух лидера прошла «со взаимными уступками» и без того, чтобы «грозить пальцами» друг другу. «Это позитивный фактор. Путин и Байден друг друга хорошо знают, уважают, оба опытные в международных делах, оба примерно понимают, чего друг от друга ожидать. Им бессмысленно заниматься распальцовками – стилистика у них не такая. Трамп мог бы, а они обошлись без понтов», – заметил Кортунов.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Беседа проходила в закрытом режиме, в формате видеосвязи. Стало известно, что в ходе беседы Путин заявил – Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
При этом, как сообщает The Wall Street Jounal Салливан охарактеризовал разговор двух президентов как прямой и откровенный. Более того, по мнению помощника Байдена по нацбезопасности, было достигнуто «много компромиссов». «Никто не грозил пальцем. Но президент (Байден) совершенно четко отстаивал позицию Соединенных Штатов по всем вопросам», – подчеркнул Салливан.
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Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой США Джо Байденом открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.
По итогам встречи с Байденом Путин заявил, что «самое главное, у нас есть возможность продолжить диалог», сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. Кроме того, по его словам, Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.
Путин подчеркнул, что «мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех».
Также глава России подчеркнул, что свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.