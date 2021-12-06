Москвичей предупредили о приближении рекордных с середины прошлого века снегопадах

Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, может быть побит рекорд по осадкам, выпадет до 14 мм осадков, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, последний раз столько осадков выпадало в 1949 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12,7 мм атмосферной влаги, до сих пор это максимальный показатель за все это время.

Тишковец уточнил, что, по оценкам, за сутки их общее количество может составить от девяти до 14 мм, по статистике, наиболее обильный снег в этот день, кроме упомянутого 1949 года, наблюдался еще в 1955-м (8,2 мм).

«Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков», – приводит РИА «Новости» слова специалиста.

По его словам, снег в столице пойдет в середине ночи, а к утру «закружат метели». С 9:00 до 15:00 видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, а сугробы вырастут с десяти до 17 см, что соответствует показателям последней декады декабря.

«На проводах и деревьях ожидается налипание снега. В связи со сложными метеоусловиями ухудшится дорожная ситуация, вероятны сбои в авиасообщении», – предупредил метеоролог, заявив, что осадки ослабеют лишь к вечеру, пойдет мокрый снег с дождем.

В столичном дептрансе также предупредили, что движение в это время может быть осложнено из-за гололедицы и сильного снегопада, и рекомендовали водителям отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпало 40% месячной нормы.