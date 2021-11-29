Москвичей предупредили о самых сильных осадках за последние 69 лет

Генуэзский циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы: интенсивные дожди сменятся снегопадом, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы – два ведра воды на квадратный метр», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца.

По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной, и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.

«Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября – 41 миллиметр», – заявил синоптик.

В то же время, в ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз, образуется гололедица, толщина льда в Центральной России ожидается до 20 мм. Осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей – 717 мм ртутного столба.

Кроме того, во вторник на Москву обрушится штормовой ветер до 23 метров в секунду.

По словам Тишковца, первыми сильный ветер, в порывах до 17-22 метров в секунду, встретят уже ближайшей ночью жители Черноземья (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области); утром шторм достигнет Поволжья (Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл), а днем сложный ветровой режим – порывы до 19-24 метров в секунду прогнозируется уже и в Центральной России (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская области).

«В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня, и наиболее сильно станет задувать в период с 12 до 21 часа, когда скорость мгновенного ветра будет достигать 18-23 метров в секунду», – предупредил синоптик.

По его словам, такой силы ветер по шкале Бофорта классифицируется как «очень крепкий» и даже «шторм», что создает нагрузку примерно 30-40 килограммов на 1 квадратный метр поверхности. Возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций.

Ранее Тишковец пообещал москвичам морозы в первый день зимы.